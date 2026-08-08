Điểm đến du lịch: Từ “lượng” đến “chất”

Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng lượng khách, du lịch Thanh Hóa đang từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm, đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phố đi bộ Flamingo Ibiza Hải Tiến là tâm điểm diễn ra các lễ hội, hoạt động giải trí vào cuối tuần.

7 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 13,2 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt 20.124 tỷ đồng, tăng 12,9%. Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách, cho thấy giá trị chi tiêu của du khách và chất lượng dịch vụ đang từng bước được cải thiện. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu đến từ tài nguyên biển, danh lam thắng cảnh và hệ thống di sản, thì hiện nay sức hấp dẫn của điểm đến còn được quyết định bởi chất lượng dịch vụ, sự đa dạng của sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: “Doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách là tín hiệu tích cực, cho thấy định hướng nâng cao giá trị tăng trưởng của ngành đang phát huy hiệu quả. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ngành, địa phương; cùng với việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng nhiều sản phẩm mới, góp phần tăng sức hút và năng lực cạnh tranh của các điểm đến”.

Sự thay đổi của thị trường cũng đang tạo động lực để doanh nghiệp kinh doanh du lịch đổi mới. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, các cơ sở ngày càng chú trọng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ với nhiều trải nghiệm đi kèm như vui chơi giải trí, hoạt động ban đêm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, chương trình nghệ thuật và các sản phẩm dành cho nhiều nhóm khách. Ông Vũ Ngọc Hùng, Giám đốc điều hành Anyla Sầm Sơn Hotel, cho biết: “Doanh nghiệp hiện không thể chỉ cạnh tranh bằng hệ thống phòng nghỉ mà phải liên tục làm mới sản phẩm để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Năm nay, khách sạn đã đưa vào hoạt động mô hình khách sạn 5 sao tích hợp rạp chiếu phim ngay trong khuôn viên nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khách và tăng doanh thu từ các dịch vụ bổ trợ”.

Các chương trình biểu diễn âm nhạc về đêm tại Khu nghỉ dưỡng Lasong, Khu đô thị Vlasta Sầm Sơn thu hút du khách.

Không chỉ doanh nghiệp, sự thay đổi còn được cảm nhận từ chính du khách. Sau chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khu nghỉ dưỡng Lasong, khu đô thị Vlasta Sầm Sơn, anh Ngọc Hiếu (Hải Phòng) chia sẻ rằng, điều khiến gia đình anh ấn tượng không chỉ là biển đẹp mà còn là sự phong phú của các hoạt động trải nghiệm. Ngoài tắm biển, gia đình anh còn tham quan làng chài, trải nghiệm dịch vụ Jjimjilbang, tham gia các chương trình giải trí buổi tối và thưởng thức các đêm nhạc. Theo anh, chính những trải nghiệm đa dạng đã khiến kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Những phản hồi từ du khách cho thấy xu hướng du lịch hiện nay không còn dừng ở việc tham quan, nghỉ dưỡng mà hướng tới trải nghiệm toàn diện. Một điểm đến muốn “giữ chân” du khách cần tạo được sự khác biệt thông qua chất lượng dịch vụ, các sản phẩm đặc trưng và không gian văn hóa bản địa. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khuyến khích du khách quay trở lại và gia tăng mức chi tiêu trong mỗi chuyến đi.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu 49,5 nghìn tỷ đồng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường xúc tiến quảng bá, mở rộng liên kết với các thị trường trọng điểm. Đồng thời phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch gắn với các kỳ nghỉ cuối năm để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Từ những kết quả đạt được có thể thấy, bài toán của du lịch Thanh Hóa không còn đơn thuần là tăng số lượng khách mà là nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi. Khi chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và sản phẩm được cải thiện đồng bộ, điểm đến sẽ có sức cạnh tranh cao hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch trong những năm tới.

Bài và ảnh: Mai Phương