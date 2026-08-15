Làng cổ Tân Hùng - “Luồng gió mới” của du lịch cộng đồng

Nằm giữa không gian núi rừng, làng cổ Tân Hùng (thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong) không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái. Những giá trị riêng có đang được khai thác để phát triển du lịch cộng đồng, nơi người dân cùng chia sẻ lợi ích và gìn giữ, quảng bá những nét văn hóa được trao truyền qua bao thế hệ.

Làng cổ Tân Hùng - điểm đến du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên.

Nếu một lần đến với làng cổ Tân Hùng, điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà chính là cảm giác như được sống chậm lại giữa không gian thanh bình. Một nếp nhà sàn, bếp lửa hồng, tiếng khặp ngân vang giữa núi rừng, hay những câu chuyện về phong tục, tín ngưỡng... đều trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Với 357 hộ dân, trong đó 98% là đồng bào Thái, Tân Hùng có lợi thế để từng bước xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên.

Điểm đáng chú ý trong cách làm du lịch ở đây là đã hình thành sự liên kết giữa các chủ thể. Doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng sản phẩm; HTX du lịch và dịch vụ Tân Hùng làm cầu nối; người dân trực tiếp tham gia vận hành, phục vụ du khách. Tùy điều kiện, mỗi gia đình đảm nhận một phần việc như: chăn nuôi, trồng trọt cung cấp thực phẩm; dịch vụ lưu trú; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; nhân lực phục vụ... Những phần việc tưởng như riêng lẻ song được vận hành chung từng bước hình thành sản phẩm du lịch có sự tham gia của cả cộng đồng.

Bà Bùi Thị Nụ, Giám đốc HTX du lịch và dịch vụ Tân Hùng cho biết: Tháng 6 vừa qua, lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch đã thu hút gần 60 học viên tham gia, mục tiêu hướng tới là để người dân thực sự trở thành chủ thể trong quá trình làm du lịch. Khi mỗi hộ có một vai trò, một phần việc và cùng liên kết với nhau, ý thức làm du lịch cộng đồng ngày một lan tỏa rộng hơn. Quan trọng hơn, người dân nơi đây sẽ chung tay gìn giữ tài nguyên du lịch từ ngôi nhà sàn, món ăn, nghề truyền thống.

Chính thức đón khách từ tháng 11/2025, đến nay hệ thống lưu trú của làng gồm có 1 nhà sàn lớn, hơn 20 nhà sàn của người dân bản địa. Cùng với đó, 1 nhà hàng phục vụ tối đa khoảng 100 khách cũng đã được đưa vào khai thác.

Theo hành trình được thiết kế, du khách đến làng cổ Tân Hùng sẽ dừng chân tại nhà đón tiếp, sau đó có thể đi bộ hoặc đạp xe qua những con đường nội thôn, khám phá không gian bếp lửa - hát khặp, vườn dược liệu, nhà thổ cẩm; thưởng ngoạn suối Pui, ngắm núi Cô Đơn; dừng chân nhà sàn thầy Mo. Các điểm trải nghiệm được kết nối bằng những câu chuyện về đất và người, để du khách có thể chậm lại, trò chuyện, thưởng thức và cảm nhận thay vì chỉ tham quan rồi rời đi.

Cùng với những chuyến đi trong ngày, làng cổ Tân Hùng đang hướng tới thu hút nhóm khách lưu trú dài ngày với các chương trình tăng thời gian gắn bó của du khách với thiên nhiên và đời sống bản địa.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Phong: Xác định phát triển du lịch không chỉ nhằm tạo thêm sinh kế mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong gìn giữ bản sắc, cảnh quan và những giá trị truyền thống, thời gian tới xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng HTX, doanh nghiệp và người dân để từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa những giá trị văn hóa của Tân Hùng trở thành một phần quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Tân Hùng không hướng đến là điểm du lịch sôi động mà đang xây dựng trở thành điểm đến trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, cân bằng, tái tạo năng lượng, sống chậm sau những ngày làm việc căng thẳng. Khi mỗi hộ dân là chủ thể tích cực tham gia phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản, làng cổ Tân Hùng chắc chắn sẽ tạo dựng được thương hiệu riêng - nơi nuôi dưỡng những giá trị bình dị, mộc mạc, đậm đà bản sắc của bản làng đồng bào dân tộc Thái.

Bài và ảnh: Hoài Anh