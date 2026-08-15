Nam Sầm Sơn phát triển du lịch xanh

Với lợi thế có đường bờ biển dài 4,2km cùng không khí trong lành, cảnh quan nguyên sơ và những giá trị văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển, phường Nam Sầm Sơn đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh với đa dạng các hoạt động trải nghiệm, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Chài homestay Sầm Sơn.

Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2026 nhưng Chài homestay Sầm Sơn đã và đang là điểm đến xanh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm. Ông Nguyễn Hữu Tùng, quản lý Chài homestay Sầm Sơn, cho biết: “Hiện tại, ở đây có 25 phòng với công suất phục vụ khoảng 80 du khách lưu trú và 1 khu ăn uống với sức chứa khoảng 100 du khách. Các hạng mục công trình đều được thiết kế trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế về cảnh quan thiên nhiên với không gian xanh mát, thoáng đãng kết hợp với các công trình giải trí hiện đại như bể bơi, sân chơi thể thao ngoài trời. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Chài homestay Sầm Sơn đã chủ động tạo chuỗi sản phẩm từ du lịch sinh thái đến tắm biển và khám phá đời sống của ngư dân, thưởng thức hải sản tươi ngon, trải nghiệm văn hóa địa phương... Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực quảng bá du lịch và hỗ trợ khách đặt phòng trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook và các trang fanpage. Nhờ đó, mà từ khi đi vào hoạt động đến nay nơi đây đã thu hút được khoảng 70 nghìn lượt du khách đến trải nghiệm, lưu trú”.

Tranh thủ ngày cuối tuần, thay vì lựa chọn chuyến hành trình xa, nhiều gia đình, các bạn trẻ đang có xu hướng tìm đến Chài homestay Sầm Sơn để vui chơi, tham quan. Bà Hồng Anh, phường Hạc Thành cho hay: “Đến Chài homestay Sầm Sơn tôi khá ấn tượng bởi không gian xanh mát, lại có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như, ăn uống, vui chơi thể thao, tắm bể bơi. Không chỉ vậy, xu hướng du lịch xanh hiện diện rõ ràng trong từng trải nghiệm nhỏ ở đây từ việc sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường cho tới những bữa ăn hải sản tươi ngon được chế biến tại chỗ, đến việc đưa du khách đi tham quan nhịp sống của người dân làng chài... Tất cả đều cho du khách cảm giác mình đang sống chậm và có trách nhiệm hơn với môi trường tự nhiên”.

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phường Nam Sầm Sơn đã và đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn khách du lịch. Bà Văn Thị Hằng, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội UBND phường Nam Sầm Sơn, cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn phường có khá nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú hiện đại theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, lưu trú của du khách, như Khu Du lịch Văn Phú, Chài homestay Sầm Sơn và 11 nhà hàng, khách sạn, 1 khu cắm trại sinh thái. Các điểm đến này có nhiều dịch vụ trải nghiệm, như đạp xe, tham quan làng chài, tìm hiểu lao động nghề biển, tổ chức tiệc ngoài trời, các hoạt động vui chơi dành cho gia đình và trẻ em... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Bên cạnh việc đổi mới sản phẩm, các cơ sở kinh doanh du lịch cũng tích cực ứng dụng công nghệ số, quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng hệ thống đặt phòng trực tuyến, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn dịch vụ.

Cùng với đó, phường tích cực phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, nghỉ dưỡng... trên cơ sở gắn với bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngoài ra, phường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông trong cộng đồng, du khách chung tay xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị và cá nhân vi phạm trong quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của phường.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc