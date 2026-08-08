Du lịch nội địa đổi hướng, Thanh Hóa trở thành điểm sáng

Thị trường du lịch nội địa đang cho thấy sức hút từ các hành trình đa trải nghiệm, gắn với thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng chất lượng. Bắt nhịp xu hướng đó, Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách từ năm 2022 đến nay, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Vườn quốc gia Bến En - điểm đến hấp dẫn trên hành trình trải nghiệm du lịch xanh.

Hiệu quả của hướng đi này được phản ánh qua những con số tăng trưởng tích cực. Trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 13,2 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ và đạt gần 80% kế hoạch; tổng thu du lịch đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách, những con số trên còn cho thấy chất lượng tăng trưởng của du lịch Thanh Hóa đang được cải thiện rõ nét khi doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng lượng khách. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị khai thác từ mỗi lượt khách đang từng bước được nâng lên.

Một tín hiệu tích cực khác là cơ cấu khách du lịch cũng đang có sự thay đổi. Nếu trước đây thị trường khách nội địa đến Thanh Hóa chủ yếu tập trung vào mùa hè và các khu du lịch biển, thì nay du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng và khám phá thiên nhiên đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Du khách thường kết hợp nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển Sầm Sơn hoặc Hải Tiến, khám phá giá trị di sản tại Thành Nhà Hồ, Di tích lịch sử Lam Kinh, và khép lại hành trình trải nghiệm tại các khu du lịch sinh thái, cộng đồng như Pù Luông hay Vườn quốc gia Bến En. Sự phân bổ này không chỉ góp phần giảm áp lực mùa vụ mà còn tạo điều kiện để tỉnh khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của nhiều điểm đến, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa.

Đồng hành với sự thay đổi xu hướng du lịch là sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn, cho biết: “Thị trường khách du lịch nội địa ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ và các hành trình liên kết. Vì vậy, nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường đã liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi với khách lưu trú dài ngày, khách theo đoàn nhằm gia tăng sức cạnh tranh và “giữ chân” du khách”.

Ở góc độ phát triển điểm đến, các chuyên gia du lịch cho rằng, xu hướng dịch chuyển của thị trường nội địa đang mở ra cơ hội để Thanh Hóa phát huy lợi thế về tài nguyên, đồng thời phát triển các sản phẩm có chiều sâu, hướng tới hiện thực hóa khát vọng du lịch bốn mùa. Theo chuyên gia du lịch Ngô Kỳ Nam: “Việc Thanh Hóa nhiều năm liên tiếp duy trì trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch cho thấy sức cạnh tranh của điểm đến ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, du lịch nội địa hiện không còn chạy theo mục tiêu tăng trưởng về số lượng mà chuyển mạnh sang chất lượng trải nghiệm và nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hóa phát huy lợi thế khi sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, xây dựng các sản phẩm liên vùng và nhiều trải nghiệm trong một hành trình. Để tiếp tục gia tăng sức hút, bên cạnh đổi mới sản phẩm, địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm trong nước, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao”.

Trong bối cảnh du lịch nội địa tiếp tục là động lực quan trọng của ngành du lịch Việt Nam, sự thay đổi trong nhu cầu của du khách đã, đang tạo ra cơ hội lớn cho các địa phương chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với lợi thế về tài nguyên, sự nỗ lực của doanh nghiệp, du lịch Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của du lịch nội địa. Việc duy trì tăng trưởng lượng khách ở nhóm dẫn đầu cả nước trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của xứ Thanh trước xu hướng phát triển du lịch trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hoài Anh