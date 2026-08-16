Pù Luông bứt phá du lịch hè

Nhờ liên tục làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu điểm đến, vào dịp hè, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) để tham quan, trải nghiệm, lưu trú có bước tăng trưởng mạnh. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút ngày càng lớn của Pù Luông cũng như hiệu quả việc phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Các sản phẩm dệt thổ cẩm ở thôn Lũng Niêm ngày càng phong phú, đáp ứng được nhu cầu tham quan, mua sắm của khách du lịch.

Những ngày hè, homestay của gia đình ông Hà Huy Giáp, thôn Đôn thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú. Ông Giáp cho hay: Homestay của gia đình được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà sàn, khá thoáng mát, sạch đẹp gồm 6 phòng với sức chứa khoảng 100 du khách và 1 nhà cộng đồng dành cho 50 du khách. Vào dịp hè lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú ở đây khá đông, công suất phòng luôn đạt trên 90%. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch, như tham quan phong cảnh thiên nhiên, khám phá ruộng bậc thang, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, tham gia các hoạt động văn hóa dân gian, nhảy sạp, đánh cồng chiêng và thưởng thức đặc sản địa phương.

Thôn Lũng Niêm cũng là điểm đến thu hút khá đông du khách bởi nơi đây còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái. Chị Hà Thị Lý, người am hiểu về dệt thổ cẩm cho biết: Nghề dệt thổ cẩm vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Thái nơi đây, được người dân gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Trước đây việc dệt thổ cẩm chủ yếu để phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Do sự phát triển của kinh tế thị trường, giới trẻ địa phương thường đi làm xa, nét đẹp văn hóa này đứng trước nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, kể từ khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng đã thổi một luồng gió mới đưa nghề dệt thổ cẩm hồi sinh trở lại và ngày càng phát triển. Nhiều phụ nữ trong thôn bắt đầu quay lại với nghề dệt và trong thôn cũng dần hình thành các nhóm dệt thổ cẩm để phục vụ du khách tham quan.

“Khi du khách đến đây, sẽ được ngồi khung cửi để dệt thổ cẩm, tìm hiểu từng công đoạn từ xử lý sợi, nhuộm màu đến dệt hoa văn. Đặc biệt, để phục vụ du khách mua sắm sản phẩm làm quà lưu niệm, người dân trong thôn đã dệt nhiều loại sản phẩm thổ cẩm như, gấu bông, túi xách, những vật lưu niệm nhỏ. Điều này, không chỉ tạo sức hấp dẫn cho du khách mà còn gia tăng thu nhập cho người dân trong thôn” - chị Lý cho hay.

Xác định du lịch là hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua xã Pù Luông đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm như, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm - trekking và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nơi đây thành điểm đến xanh, bền vững.

Ông Hà Quý Tôn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Pù Luông, cho biết: Xã tạo mọi điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, người dân đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, homestay với đa dạng các hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu tham quan, lưu trú của người dân. Hiện trên địa bàn xã có 69 cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, để đáp ứng nhu cầu của du khách, các cơ sở đang nỗ lực từng ngày để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, mạnh dạn thay đổi các chính sách kinh doanh cũng như đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá du lịch trên nền tảng số, website, ứng dụng đặt phòng trực tuyến, từng bước mở rộng thị trường.

Ngoài ra, xã cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị lữ hành, tổ chức xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh để khảo sát, xây dựng các tour tuyến mới nhằm mở rộng thị trường khách du lịch. Công tác quản lý Nhà nước cũng được tăng cường, các đơn vị hoạt động du lịch đều thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. 6 tháng đầu năm 2026, xã đón được 138,7 nghìn lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, tăng gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 160 tỷ đồng.

Với tiềm năng lớn cùng những chiến lược phát triển du lịch một cách bài bản, Pù Luông đang từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc