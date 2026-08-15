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Du lịch biển: Điểm đến xanh thân thiện

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(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 102km đường bờ biển, với nhiều bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, nhằm thu hút du khách.

Du lịch biển: Điểm đến xanh thân thiện

Là địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 102km đường bờ biển, với nhiều bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, nhằm thu hút du khách.

Du lịch biển: Điểm đến xanh thân thiện

Du khách tổ chức teambuilding tại Khu Du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến).

Những ngày hè, lượng du khách đến tham quan, tắm mát tại Khu Du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến) khá đông. Chị Phương Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Hè năm nay, gia đình tôi lựa chọn biển Hải Tiến là điểm dừng chân trong hành trình về khám phá mảnh đất xứ Thanh. Trong suốt 2 ngày 1 đêm ở đây, tôi khá ấn tượng bởi bãi biển được dọn khá sạch sẽ, thoáng đãng mang đến cảm giác bình yên, thư thái. Không chỉ vậy, tôi còn được tham gia khá nhiều hoạt động như, theo chân ngư dân ra chợ mua hải sản hoặc ngắm nhìn tàu, thuyền về bến để cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân”.

Xã Hoằng Tiến có bờ biển dài 6,8km, cảnh quan sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống phong phú, gắn với đời sống sinh hoạt của ngư dân vùng biển như các lễ hội dân gian, tín ngưỡng thờ cá Ông, các nghề truyền thống, phong tục tập quán. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch xanh gắn với đa dạng các hoạt động trải nghiệm thu hút du khách. Ông Trương Đình Tùng, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: “Xã luôn chú trọng phát triển không gian du lịch biển mang đậm bản sắc văn hóa, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với các giá trị truyền thống, phong tục, lễ hội, ẩm thực lâu đời của ngư dân ven biển, từ đó tạo nên những trải nghiệm đa dạng. Cùng với đó là việc đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu du lịch biển, thường xuyên duy trì các chiến dịch ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải nhựa quanh khu dân cư nhằm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh; khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện các giải pháp phát triển du lịch xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thân thiện với môi trường và kiểm soát việc xả thải, xử lý chất thải, khí thải trong hoạt động du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, trải nghiệm, giáo dục môi trường. Từ đầu năm đến nay, xã đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm”.

Nhiều năm nay, biển Tiên Trang (xã Tiên Trang), cũng là điểm đến xanh hấp dẫn du khách trong dịp hè. Đến đây, du khách không chỉ được tắm mát mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, như cắm trại, vui chơi, tham quan di tích đền Phúc và Bia Tây Sơn, chùa Đồng. Du khách được nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ, khách sạn gần gũi với thiên nhiên, thưởng thức các món hải sản tươi ngon. Bà Đới Thị Sen, chủ nhà nghỉ Đồng Sen, thôn Hồng Phong cho hay: “Tận dụng lợi thế ở gần biển nên từ năm 2017, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng nhà nghỉ gồm 10 phòng với công suất phục vụ khoảng 40 du khách lưu trú. Trong quá trình kinh doanh du lịch, chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố xanh, sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường và thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, chú trọng liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh để triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết: “Phát triển du lịch biển theo hướng xanh, thân thiện và bền vững đang là một trong những định hướng quan trọng của du lịch Thanh Hóa. Bởi vậy, sở đã xác định phát triển du lịch biển không chỉ là khai thác lợi thế về bãi tắm, mà phải tạo ra những trải nghiệm đa dạng, gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng. Khi biển xanh, cảnh quan sạch đẹp, dịch vụ chuyên nghiệp, người dân thân thiện và du khách có nhiều trải nghiệm hấp dẫn thì đó chính là nền tảng để xây dựng một điểm đến có trách nhiệm và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng đi để du lịch biển Thanh Hóa từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới phát triển suốt 4 mùa trong năm”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Thân thiện #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #xanh #Khu du lịch biển Hải Tiến #Thiên nhiên #Phát triển du lịch #xã Hoằng Tiến #Điểm đến #Thu hút du khách #Sở Văn hóa

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