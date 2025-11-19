Từ nghị quyết đến hành động

Từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến chương trình hành động và từng việc làm cụ thể, xã Hợp Tiến đang khẳng định quyết tâm biến chủ trương của Đảng bộ thành sức mạnh hành động trong Nhân dân.

Cụm công nghiệp Hợp Thắng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông.

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến Lê Phú Quốc cho biết: “Nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, được kiểm nghiệm qua kết quả thực tế và sự đồng thuận của Nhân dân. Vì vậy, ngay sau ddại hội, Đảng ủy đã ban hành chương trình hành động với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân, người dân, doanh nghiệp phát triển thực chất, trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành kinh tế”.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Tiến, chúng tôi ghi nhận, người dân đến làm thủ tục khá đông, song ai cũng lấy số, ngồi chờ đến lượt để được hướng dẫn làm thủ tục. Chị Lê Ngọc Minh Anh, sinh năm 2003 đến nhận kết quả làm thủ tục đăng ký kết hôn, chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu và làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Khi có kết quả, vợ chồng tôi đến ký và lấy đăng ký kết hôn. Việc nộp hồ sơ trực tuyến rất thuận tiện, nhanh gọn”.

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Tiến Lê Viết Ngọc cho biết: “Thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tập huấn, sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Đến nay, phòng họp trực tuyến tại Đảng ủy và UBND xã được duy trì thường xuyên, thông suốt. Các phòng làm việc, phòng họp đảm bảo đủ 100% trang thiết bị theo yêu cầu; từng bước đầu tư thiết bị để tổ chức phòng họp không giấy. UBND xã công khai đầy đủ 432 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, xử lý tài liệu và ký số điện tử. Trung tâm Phục vụ hành chính công được lắp đặt hệ thống mạng đảm bảo thông suốt, hệ thống máy móc được bố trí đầy đủ, theo yêu cầu. Từ ngày 1/7 đến 10/11 trung tâm tiếp nhận 2.686 hồ sơ, trong đó 2.685 hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%, mức độ hài lòng đạt 97,61%”.

Từ sự đổi thay ở Trung tâm Phục vụ hành chính công cho thấy tinh thần “nói đi đôi với làm” trong chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ xã và quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống của Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức xã Hợp Tiến.

Không chỉ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xã Hợp Tiến còn tập trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao... Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai nghị quyết, diện mạo Hợp Tiến đã chuyển biến rõ rệt. Xã đã thực hiện chuyển đổi 38ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản; duy trì 1 mã số vùng trồng thôn Lai Triều, cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh, mở ra hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 100%; phong trào hiến đất mở đường được Nhân dân đồng thuận cao. Cụm công nghiệp Hợp Thắng đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút một số nhà đầu tư ở lĩnh vực may mặc, sản xuất phụ kiện giày.

Hơn 83% dân số xã đã có hồ sơ sức khỏe điện tử, các trường học thực hiện quản lý hồ sơ, ký số qua hệ thống TDOffice. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường, các thủ tục cư trú, căn cước công dân, định danh điện tử và hỗ trợ hành chính được giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định. Kết quả làm sạch dữ liệu hôn nhân đạt 86,8%, tỷ lệ thu nhận định danh thẻ đảng viên đạt 95,4% và khai báo danh sách đảng viên đạt 100%.

Những kết quả này sẽ trở thành động lực để Hợp Tiến hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thùy Linh