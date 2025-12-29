Thọ Phú biến nghị quyết thành hành động

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Phú đã triển khai ngay nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần hành động nhanh, bám sát chỉ đạo của tỉnh và gắn với thực tiễn địa phương.

Gia đình anh Lê Văn Thắng ở thôn Nhật Quả Nam chăm sóc vườn đào.

Đảng bộ xã Thọ Phú có 2.158 đảng viên sinh hoạt tại 68 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội đến tất cả các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Các chi bộ căn cứ nghị quyết, tình hình thực tế để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong hệ thống chính trị và từng đảng ủy viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, biến nghị quyết thành hành động cụ thể.

Sớm cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng, giải pháp trong nghị quyết thành hiện thực sinh động, nên việc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết của Đảng bộ xã đảm bảo sát với thực tế được Nhân dân đánh giá cao. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Nhật Quả Nam Lê Văn Thể, chia sẻ: “Nghị quyết hợp lòng dân, tôi thấy các mục tiêu, chỉ tiêu rất sát thực, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động đưa ra những quyết sách thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới”.

Bày tỏ sự tin tưởng nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, anh Lê Văn Thắng ở thôn Nhật Quả Nam, cho biết: "Được sự quán triệt của lãnh đạo thôn về các chủ trương, đường hướng phát triển kinh tế của xã nhà trong thời gian tới, người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới. Cùng với 15 hộ dân trong thôn, gia đình tôi đã chuyển đất vườn tạp, đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng đào trên diện tích khoảng 5ha”.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thọ Phú đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nhiệm vụ trọng tâm. Với nhiệm vụ trọng tâm về “Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH), trọng tâm là hạ tầng giao thông; hình thành các khu dân cư hiện đại, mở ra cơ hội thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân”, ngay sau đại hội, xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của xã. Trong đó, ưu tiên quy hoạch các tuyến giao thông huyết mạch kết nối, liên thôn, vùng sản xuất tập trung với chợ, điểm thu mua, khu dịch vụ; quy hoạch quỹ đất ở, đất dịch vụ dọc các trục đường để tạo nguồn thu ngân sách và phục vụ nhu cầu dân cư. Huy động đa dạng nguồn lực đầu tư, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn NTM nâng cao và định hướng phát triển trở thành đô thị trong tương lai.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về “Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ; chuyển đổi linh hoạt diện tích đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao, theo hướng sản xuất hàng hóa, trọng tâm là cây đào cảnh, các loại cây hoa”, xã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, ưu tiên bố trí vùng sản xuất đào cảnh và hoa theo quy hoạch ổn định, lâu dài. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả; khuyến khích liên kết hộ nông dân, phát triển tổ hợp tác, HTX đầu mối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình mẫu, đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống cây đào, cây hoa; phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiêu thụ.

Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng như giao thông nội đồng, thủy lợi, điện sản xuất; triển khai các chính sách ưu đãi về tín dụng và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Trong năm 2025, toàn xã đã chuyển đổi được 53ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản; tích tụ, tập trung 58ha đất và tiếp tục duy trì 36,3ha vùng lúa được cấp mã số vùng trồng, đưa giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 163 triệu đồng/ha, bằng 1,13 lần so với cùng kỳ. Hiện toàn xã có 410 hộ dân tham gia trồng 116ha đào, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,95 triệu đồng/năm, tăng 1,09 lần so với cùng kỳ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng, cho biết: "Đảng bộ xã đã nhanh chóng xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, không để xảy ra “khoảng trống” hay “độ trễ” từ nghị quyết của đại hội đến tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng lấy dân làm trung tâm của đội ngũ cán bộ, công chức xã và sự đồng thuận của Nhân dân chính là nền tảng giúp xã Thọ Phú thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra".

Bài và ảnh: Phan Nga