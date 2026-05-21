Từ đầu năm tới nay, xảy ra 2/11 vụ tai nạn lao động liên quan đến khai thác đá

Thông tin từ Sở Nội vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 12 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Trong đó, có 2 vụ liên quan đến khai thác, chế biến đá làm 4 người tử vong.

Lực lượng chức năng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất, đá khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn thuộc địa bàn xã Cẩm Tú.

Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn thuộc địa bàn xã Cẩm Tú xảy ra lúc 17 giờ ngày 20/5/2026.

Trước đó, trong năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn lao động (tăng 12 vụ so với năm 2024) với 23 nạn nhân; trong đó có 18 người tử vong, 5 người bị thương nặng (tăng 10 người tử vong và 4 người bị thương nặng so với năm 2024).

Theo đánh giá của ngành chức năng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, trong đó đáng chú ý là việc triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở một số đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên. Trong khi đó, điều kiện làm việc có lúc, có nơi chưa bảo đảm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, nhất là trong các cơ sở sản xuất ở làng nghề, trong sản xuất, khai thác đá, khoáng sản...

Trước thực trạng gia tăng số vụ tai nạn lao động, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường tập huấn về ATVSLĐ cho những người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảo an toàn lao động tại nhiều doanh nghiệp trong tỉnh. Ví như, trong năm 2025, Sở Nội vụ đã thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, tiến hành điều tra 15 vụ tai nạn lao động và tai nạn giao thông liên quan đến lao động. Tổ chức 3 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 211 người là người sử dụng lao động và người làm công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; In, phát hành 30.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo đảm ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tiếp nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ của 190 doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay các đơn vị chức năng đã tổ chức 3 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 208 người là người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Tai nạn lao động không chỉ gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Câu chuyện không may của những người bị tai nạn lao động là bài học sâu sắc để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cả người lao động cẩn trọng hơn, nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn trong lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phong Sắc