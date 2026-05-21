BHXH cơ sở Triệu Sơn tăng cường giải pháp xử lý chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực dệt may, việc bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đang đặt ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần giữ vững an sinh xã hội và ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Công ty CP May Vạn Hà bàn các giải pháp xử lý tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Thời gian qua, BHXH cơ sở Triệu Sơn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu, giảm tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP May Vạn Hà là một trong những đơn vị được các cơ quan chức năng tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Nhằm đánh giá thực trạng và thống nhất các giải pháp xử lý, BHXH cơ sở Triệu Sơn đã phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa, Công an xã, Ủy ban MTTQ xã cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc với Công ty CP May Vạn Hà. Theo báo cáo của doanh nghiệp, trong những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP May Vạn Hà gặp nhiều khó khăn do tác động kéo dài của dịch COVID-19. Sau dịch bệnh, thị trường xuất khẩu tiếp tục biến động, đơn hàng sụt giảm, chi phí nguyên liệu và vận hành tăng cao trong khi áp lực trả nợ vay ngân hàng lớn đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cân đối tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, những biến động của kinh tế thế giới tiếp tục tác động trực tiếp đến ngành may mặc, khiến nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, thu hẹp sản xuất. Trong bối cảnh đó, Công ty CP May Vạn Hà vẫn duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động. Đây được xem là nỗ lực lớn của doanh nghiệp nhằm ổn định đời sống cho người lao động, “giữ chân” công nhân và từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với việc duy trì sản xuất, doanh nghiệp cũng đã từng bước thực hiện trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động.

Theo đại diện công ty, doanh nghiệp đã hoàn thành khắc phục số nợ BHXH đến hết tháng 4/2025. Tuy nhiên, do khó khăn kéo dài, đến tháng 5/2026, công ty vẫn còn chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian 12 tháng với tổng số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng. Đây là số nợ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp cũng như quyền lợi khám chữa bệnh BHYT. Nếu tình trạng chậm đóng kéo dài sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý người lao động, ảnh hưởng đến sự ổn định trong quan hệ lao động và an sinh xã hội tại địa phương.

Trước thực trạng trên, BHXH cơ sở Triệu Sơn đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, cơ quan BHXH chú trọng công tác tuyên truyền, đối thoại, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng lộ trình khắc phục phù hợp với khả năng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc BHXH cơ sở Triệu Sơn cho biết: "Doanh nghiệp đã có chuyển biến trong việc thực hiện nghĩa vụ BHXH. Tuy nhiên, mức đóng hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ phát sinh và chưa làm giảm đáng kể số tiền nợ đọng. Vì vậy, cơ quan BHXH đề nghị doanh nghiệp cần xây dựng phương án tài chính cụ thể, tập trung ưu tiên nguồn thu để từng bước khắc phục tình trạng chậm đóng, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động".

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan BHXH, các đơn vị chức năng tại địa phương cũng tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách BHXH được nghiêm túc, góp phần chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, ổn định tâm lý cho người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, Đỗ Thành Đồng cho biết: “Thời gian qua, Công ty CP May Vạn Hà đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài là vấn đề cần tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian tới. Địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể theo từng giai đoạn; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, không để phát sinh nợ mới. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất".

Việc xử lý tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH không chỉ là trách nhiệm riêng của doanh nghiệp mà cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Trong quá trình đó, bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định, các cơ quan chức năng cũng chú trọng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động và khắc phục nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, góp phần giữ vững an sinh xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bài và ảnh: Hà Phương