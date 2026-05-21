Thiệu Hóa ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng, hành lang an toàn giao thông

Sáng 21/5, UBND xã Thiệu Hóa tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm thiết lập trật tự công cộng trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền hưởng ứng đợt cao điểm thiết lập trật tự công cộng trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/5 đến 30/7/2026, xã Thiệu Hóa sẽ tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; họp chợ trái phép; đặt mái che, biển quảng cáo, vật cản sai quy định; dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị trên các tuyến, địa bàn trọng điểm gồm: Quốc lộ 45, tỉnh lộ 506B, 516C, tuyến kênh Nam, đường Nguyễn Quán Nho cùng các khu vực chợ trung tâm trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hiểu phát biểu chỉ đạo lễ ra quân.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa cùng các lực lượng chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng.

Trong đợt ra quân, Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, điều hành, phân luồng giao thông, kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm; đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tháo dỡ, giải tỏa; thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các đại biểu và lực lượng tham gia dự lễ ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng tại xã Thiệu Hóa.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến giao thông trọng điểm và đồng loạt kiểm tra, giải tỏa vi phạm tại các khu vực chợ, tuyến đường trung tâm. Đợt cao điểm nhằm từng bước lập lại trật tự công cộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thanh Mai