Xã Tây Đô ra quân thiết lập lại trật tự công cộng

Sáng 21/5, UBND xã Tây Đô tổ chức Lễ ra quân thiết lập lại trật tự công cộng trên địa bàn nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 45, Quốc lộ 217, tuyến đường tỉnh 523C và các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn. Nội dung tập trung vào việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tổ chức hoạt động trái quy định; đồng thời chỉnh trang vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tạo diện mạo khang trang cho địa phương.

Thông qua đợt ra quân, xã Tây Đô tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự công cộng và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, hướng tới xây dựng địa phương ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Tô Hà