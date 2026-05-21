Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam biểu dương công nhân viên ưu tú và nữ cán bộ quản lý xuất sắc năm 2026

Chiều 21/5, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức hội nghị biểu dương công nhân viên ưu tú và nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc năm 2026. Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự hội nghị

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn và lãnh đạo công ty trao thưởng cho nữ cán bộ quản lý xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn cho biết: Hội nghị biểu dương công nhân viên ưu tú và nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và công tác quản lý. Qua đó, khích lệ tinh thần thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 315 cán bộ, công nhân viên có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất và 15 nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năm 2026 đã được biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn và lãnh đạo công ty trao thưởng cho cán bộ, công nhân viên ưu tú.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu, hiện tạo việc làm cho trên 20.000 lao động tại Thanh Hóa. Những năm qua, công ty thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và thân thiện.

Hội nghị biểu dương công nhân viên ưu tú và nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc là dịp để động viên cán bộ, công nhân viên tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

Thanh Huê