“Nói không với trừng phạt thân thể - Lắng nghe trẻ em nói, bảo vệ trẻ em bằng hành động”

Sáng 21/5, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị xã Hoằng Hóa, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Nói không với trừng phạt thân thể - Lắng nghe trẻ em nói, bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Đại diện các đội trình bày nội dung, thông điệp và mong muốn qua sản phẩm tranh vẽ.

Tại diễn đàn, đại diện các đội đến từ các trường THCS Bút Sơn, TH&THCS Hoằng Đức 1 (Hoằng Hóa), trường THCS Lê Quang Trường (Hoằng Tiến), THCS Hoằng Phong (Hoằng Châu) và trường THCS Hoằng Thịnh (Hoằng Lộc) đã lần lượt giới thiệu tranh vẽ, trình bày nội dung và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Lắng nghe và thấu hiểu”, “Thế giới không đòn roi”, “Nói không với bạo lực học đường”, “Đòn roi hôm nay - chai sạn ngày mai”... Qua từng sản phẩm dự thi, các em bày tỏ mong muốn được sống trong môi trường an toàn, yêu thương, được lắng nghe và tôn trọng.

Tiểu phẩm tuyên truyền tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, tiểu phẩm tuyên truyền “Một cái đánh - Nhiều tổn thương” do các em thể hiện đã để lại nhiều cảm xúc, phản ánh những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần mà trẻ em phải chịu đựng khi bị bạo lực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Đối thoại trực tiếp giữa trẻ em và các đại biểu.

Đặc biệt, phần đối thoại trực tiếp giữa trẻ em và đại biểu đã thu hút sự quan tâm của toàn thể hội trường. Nhiều câu hỏi thực tế, gần gũi được các em mạnh dạn đặt ra như: “Vì sao nhiều người lớn vẫn dùng đòn roi để dạy con?”, “Nếu bị đánh hoặc bị xúc phạm, em nên tìm ai để được giúp đỡ?”, hay “Người lớn cần làm gì để trẻ em cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn?”. Những chia sẻ chân thành của các em đã giúp người lớn hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của trẻ em hiện nay.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo địa phương, nhà trường và phụ huynh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và cam kết đồng hành cùng trẻ em trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực. Các ý kiến, kiến nghị của trẻ em cũng được tổng hợp để đưa vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương trong thời gian tới.

Đại diện các đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, địa phương, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động bàn tay cam kết tại diễn đàn.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao quà lưu niệm và biểu dương các đội tham gia tích cực. Diễn đàn trẻ em năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, tôn trọng và bảo vệ trẻ em bằng những hành động thiết thực từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Trần Hằng