Khởi động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc”

Ngày 21/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026.”

Quang cảnh buổi lễ phát động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bước sang năm thứ tư, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” không chỉ là một Giải thưởng sáng tác ảnh, video mà đã trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách, Giải thưởng năm 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội; khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.

Thông qua Giải thưởng, Ban Tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, người Việt Nam và bạn bè quốc tế, hãy cùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay - từ nhịp sống sôi động nơi đô thị, sự đổi thay ở các vùng nông thôn, đến những câu chuyện đời thường nơi miền núi, biên giới, hải đảo. Đó có thể là những nụ cười bình dị, những nỗ lực vươn lên trong lao động, học tập, sáng tạo; hay những đổi thay tích cực trong đời sống cộng đồng - tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh chân thực, đa sắc màu về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 2 hạng mục: Ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét những thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn với sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, phù hợp với chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị.”

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học công nghệ, mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế. Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia; qua đó nâng cao sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh đất nước và củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ góc độ đó, Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” không chỉ là một hoạt động truyền thông hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một cấu phần trong quá trình xây dựng “thế trận thông tin tích cực” của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Giải thưởng góp phần hình thành nguồn nội dung tích cực về Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái hình ảnh, dữ liệu và câu chuyện truyền thông quốc gia; mở rộng mạng lưới lan tỏa thông tin chính thống trong và ngoài nước; đồng thời tạo dựng không gian truyền thông nhân văn, tích cực và giàu cảm hứng về đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng chính là quá trình chuyển hóa những thành tựu phát triển của đất nước thành nguồn lực truyền thông và sức mạnh mềm quốc gia trên môi trường quốc tế.

“Thông qua Giải thưởng năm nay, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục tìm kiếm và lan tỏa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và giá trị truyền thông cao; phản ánh sinh động cuộc sống Việt Nam hôm nay – một Việt Nam phát triển, nhân văn, hội nhập và hạnh phúc, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội và góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế,” Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh./.

Không chỉ dừng lại ở một Giải thưởng, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” còn là chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn, bao gồm Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, triển lãm các tác phẩm xuất sắc, các sự kiện hưởng ứng tại nhiều địa phương và hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - một quốc gia tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người - đến gần hơn với bạn bè thế giới. Đây cũng là một mục tiêu quan trọng được đề cập trong Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau Lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026. Các tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ: https://happy.vietnam.vn. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào Quý IV năm 2026 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

