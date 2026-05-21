Ban Thanh niên Công an tỉnh tham gia các hoạt động tại Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Trong các ngày từ 19/5 đến 21/5, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức điểm tuyên truyền và tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại xã Hồi Xuân.

Gian trưng bày của Ban Thanh niên Công an tỉnh thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân.

Khán giả ở nhiều lứa tuổi đến nghe nội dung tuyên truyền của Công an tỉnh.

Trong không gian hội chợ của Liên hoan, ban Thanh niên Công an tỉnh đã tham gia một gian trưng bày và tổ chức hoạt động tuyên truyền cho người dân và du khách đến tham dự, gồm các nội dung: tuyên truyền về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống nghi vấn bị lừa đảo; tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu khi gặp tình huống đuối nước; tội phạm ma túy và cách thức nhận biết, phòng tránh; tội phạm gây thương tích, phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền về định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Cán bộ chiến sĩ công an đến từng gian hàng tuyên truyền cho bà con dân tộc.

Tại đây, các cán bộ chiến sĩ công an đã phát 1.000 quạt tay, 500 tờ rơi tuyên truyền về kỹ năng PCCC&CNCH, trên 1.000 chai nước miễn phí cho người dân, du khách tham quan và các thí sinh tham gia Liên hoan.

Nhiều thông tin thiết thực được chuyển tải qua các tờ rơi, quạt tay được cấp phát.

Bà con đặc biệt quan tâm những nội dung tuyên truyền của Công an tỉnh.

Cùng với đó, trong buổi khai mạc, Công an tỉnh cũng đã tham gia tiết mục văn nghệ đặc sắc “Anh công an bản em”; với phong cách âm nhạc và ca từ dí dỏm, hài hước, tiết mục đã góp phần truyền tải thông điệp về tình quân – dân giữa các chiến sĩ công an với bà con dân bản đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đêm hội, các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã cùng giao lưu với Nhân dân trên địa bàn, tham gia các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết.

Mai Anh