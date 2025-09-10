Từ cơ chế, chính sách đến sự đồng lòng

Nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ XDNTM đang khép lại với nhiều thành quả nổi bật so với nhiều địa phương trong cả nước. Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục ghi nhận sự đột phá trong ban hành các cơ chế, chính sách của cấp tỉnh làm động lực để toàn xã hội cùng vào cuộc.

Đường giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM ở xã Hợp Tiến.

“Kim chỉ nam” mở đường

Ngoài các chính sách hỗ trợ từ Trung ương, ngay từ năm đầu của giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách khuyến khích XDNTM, mà trọng tâm tập trung vào hỗ trợ các địa phương đạt chuẩn, hỗ trợ đầu tư một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng cho các xã phấn đấu trong toàn giai đoạn. Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh đã cụ thể hóa chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, được coi như là định hướng thực hiện. Đến đầu năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục có Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND để sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giải quyết căn cơ những băn khoăn, những vấn đề đặt ra trên thực tiễn khi ấy.

Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, những năm đầu còn nhiều vướng mắc khiến các địa phương và sở, ngành lúng túng. Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ vốn đối ứng và tình hình thực tế của tỉnh, tháng 7/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình bằng Nghị quyết số 256/2022/NQ-HĐND. Đây được coi là cơ chế “mở nút thắt” để tất cả cùng thực hiện chương trình chung.

Vấn đề nguồn lực cho XDNTM chưa bao giờ là đủ, từ nhiều năm qua, Thanh Hóa vẫn coi việc lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án là giải pháp hiệu quả để thực hiện các dự án, chương trình. Đến năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND để quy định cụ thể cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đưa ra danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế đặc thù qua Quyết định số 3223/QĐ-UBND vào cuối năm 2022.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện chương trình) đảm bảo thời gian, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, trong đó, cụ thể hóa chỉ tiêu tiến độ giải ngân và phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó, các ban, sở, ngành cấp tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động để lồng ghép vào công tác tập huấn, tuyên truyền về chương trình XDNTM.

Sự vào cuộc của toàn xã hội

Từ năm 2021 đến nay, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức XDNTM cho 1.360 người là cán bộ phụ trách XDNTM ở các cấp. Đồng thời mở 23 lớp tập huấn cho 1.320 người là cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP... Đơn vị còn chủ trì biên tập, phát hành 48.600 cuốn/54 số bản tin NTM; phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa xây dựng chuyên trang tuyên truyền dài kỳ trên báo in và đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng truyền hình.

Thiết chế văn hóa gắn cảnh quan môi trường sạch đẹp tại khu dân cư Giao Sơn, phường Đông Lĩnh.

Theo đó, gần 5 năm qua, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân đã cùng chung tay thực hiện chương trình. Phát huy sự năng nổ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM và đô thị văn minh”. Đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng được 404km đường giao thông, 35 tuyến “con đường bích họa”, đường thanh niên kiểu mẫu, 15km đường điện thắp sáng làng quê, 43 tuyến đường “cột điện nở hoa”, 683 “hàng cây thanh niên”. Đồng thời, trồng mới trên 1,3 triệu cây xanh, 103 “vườn ươm thanh niên lập nghiệp”, khơi thông hơn 135km kênh mương, rãnh thoát nước, tu sửa 15 nhà văn hóa, xóa 14 nhà tạm, nhà dột nát trị giá hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2.020 nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí NTM. Trong thực hiện tiêu chí môi trường, tuổi trẻ Thanh Hóa duy trì thành lập 600 đội hình “thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu” với 9.000 đoàn viên, thanh niên tham gia...

Sự chung tay, góp sức của các cấp hội LHPN trong tỉnh cũng góp phần xây dựng hơn 4.000 “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”, “Đường hoa, đường tranh, hàng cây”; hình thành 950 “Chi hội kiểu mẫu, 5 không 3 sạch, XDNTM”; 667 “Làng quê/khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 1.100 “Chi hội tự quản về an toàn thực phẩm”. Các phong trào “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”; hỗ trợ xây, sửa “Mái ấm tình thương”, xây dựng mô hình kinh tế tập thể; phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện dọn vệ sinh môi trường” được triển khai rộng khắp. Các cấp hội LHPN trong tỉnh còn trồng mới khoảng 851.000 cây xanh các loại; tổ chức trên 1.700 sự kiện truyền thông, các lớp tập huấn cho 1.500.000 lượt cán bộ, hội viên. Từ các hoạt động của các cấp hội LHPN, đến nay toàn tỉnh có 610.814 hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, góp phần quan trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong XDNTM.

Các cấp hội nông dân đã tập trung tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội còn vận động hội viên, nông dân hiến hơn 359.297m2 đất; tu sửa và làm mới hơn 3.354km đường giao thông nông thôn, kênh mương và tham gia xây dựng 2.030 công trình các loại. Các cấp hội cũng xây dựng được 806 tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mới 569 mô hình về an toàn thực phẩm; vận động 258.281 hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và 459.629 hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế... Hội cựu chiến binh các cấp cũng vận động hội viên, tổ chức các hoạt động, xây dựng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững và XDNTM. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là hai khâu đột phá về làm nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” từ quỹ đóng góp của hội viên và xây dựng mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”.

Thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 64 xã và 261 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 4 huyện và 103 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 31 xã, 598 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Sau khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập các xã mới, tỉnh đang triển khai những nhiệm vụ XDNTM phù hợp với điều kiện mới.

Bài và ảnh: Linh Trường