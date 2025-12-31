Nhiều đột phá trong XDNTM ở Hồ Vương

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Liên, Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp của huyện Nga Sơn cũ, xã Hồ Vương có được không gian, nền tảng thuận lợi để phát triển, nhất là trong XDNTM. Do đó, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy; phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, khắc phục khó khăn, chú trọng phát triển kinh tế, XDNTM để tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Xây dựng đường giao thông tại thôn Cần Thanh.

Sau khi thành lập, theo rà soát, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; có 8/28 thôn hoàn thành nhiệm vụ các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, trong đó có 1 thôn thông minh. Trên cơ sở kế thừa kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM năm 2025, UBND xã Hồ Vương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM.

Đồng chí Phạm Bá Bốn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Được thành lập từ 1 xã NTM kiểu mẫu, 1 xã NTM nâng cao và 2 xã có nền tảng phát triển kinh tế- xã hội bền vững, do đó, Hồ Vương có nhiều thuận lợi để XDNTM. Trong đó, sự đồng lòng, nhất trí và ý thức của Nhân dân chính là khâu quan trọng để tiến trình XDNTM của địa phương diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Trên cơ sở “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” sau 5 tháng chính quyền mới đi vào hoạt động, diện mạo nông thôn của Hồ Vương đã có nhiều đổi mới, hoàn thành các tiêu chí NTM thực chất, bền vững”.

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được xã Hồ Vương triển khai quyết liệt. Trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, như: hơn 19ha nhà màng sản xuất rau, củ, quả an toàn; hơn 60ha sản xuất khoai lang liên kết, nhiều mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm... Cùng với đó, tại các thôn, phong trào XDNTM cũng được phát động, triển khai hiệu quả.

Với nền tảng và ý thức tự giác của Nhân dân, ngay trong năm 2025, xã Hồ Vương có 6 thôn, gồm: thôn 2, thôn 7, thôn 9, Cần Thanh, Đông Sơn và Hải Tiến đăng ký hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu. Với quyết tâm chính trị cao nhất, từ tháng 7/2025, các thôn đã khởi động lại “nhịp độ” xây dựng thôn kiểu mẫu để phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Các tổ chức đoàn thể, chính trị và ban công tác thôn đã triển khai nhiều cuộc phát động hiệu quả, như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Xây dựng vườn mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt”... góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Sau khi sắp xếp xong công việc, vào mỗi buổi chiều, gia đình ông Vũ Trọng Lữa, thôn Hải Tiến lại chủ động dọn vệ sinh, chỉnh trang tường rào xanh, xử lý rác thải khu vực quanh gia đình và tuyến đường thôn. Đó không còn là nhiệm vụ, phần việc được thôn, các tổ chức đoàn thể giao mà trở thành thói quen, hoạt động thường ngày được gia đình ông và bà con trong thôn thực hiện để chung tay xây dựng thôn Hải Tiến sạch đẹp, chuẩn thôn kiểu mẫu. Ông Lữa cho biết: “Nắm bắt chủ trương xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, gia đình tôi luôn chú trọng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn môi trường xanh - sạch- đẹp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, với hoạt động này còn giúp xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, làm nền tảng để huy động nguồn lực trong Nhân dân”.

Theo đánh giá của UBND xã, tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu tại các thôn đang được khẩn trương, quyết liệt. Các thôn đã tích cực thực hiện tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu; chỉnh trang nhà văn hóa - khu thể thao thôn; đóng biển số nhà; lắp đặt gờ giảm tốc giao thông; trồng và chăm sóc hàng rào xanh... Đến nay, 6/6 thôn đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định.

Với phương châm “XDNTM không có điểm dừng”, hành trình XDNTM của xã Hồ Vương chưa bao giờ ngơi nghỉ để tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại, chất lượng đời sống người dân được nâng cao. Những đột phá hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xã Hồ Vương đổi mới toàn diện, hướng tới một vùng nông thôn hiện đại, văn minh và giàu bản sắc; hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Bài và ảnh: Lê Hòa