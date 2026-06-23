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Tu-160 của Nga bay 16 giờ liên tục trên biển Barents và biển Na Uy

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mang tên lửa của nước này đã thực hiện một chuyến bay kéo dài khoảng 16 giờ trên khu vực biển Barents và biển Na Uy, bao gồm hoạt động tiếp nhiên liệu trên không trong không phận quốc tế.

Tu-160 của Nga bay 16 giờ liên tục trên biển Barents và biển Na Uy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mang tên lửa của nước này đã thực hiện một chuyến bay kéo dài khoảng 16 giờ trên khu vực biển Barents và biển Na Uy, bao gồm hoạt động tiếp nhiên liệu trên không trong không phận quốc tế.

Tu-160 của Nga bay 16 giờ liên tục trên biển Barents và biển Na Uy

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: TASS.

Theo thông báo, đây là chuyến bay được mô tả là hoạt động thường lệ của lực lượng không quân chiến lược Nga. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, máy bay ném bom Tu-160 đã tiến hành nhiều giai đoạn bay huấn luyện, trong đó có nội dung tiếp nhiên liệu trên không nhằm mở rộng tầm hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay tiêm kích MiG-31 đã được triển khai để hộ tống máy bay ném bom trong suốt hành trình. Ngoài ra, trong một số thời điểm, các máy bay chiến đấu nước ngoài cũng đã xuất hiện và theo dõi hoạt động, tuy nhiên cơ quan này không nêu cụ thể quốc gia liên quan.

Theo thông báo, toàn bộ hoạt động diễn ra trong không phận quốc tế trên khu vực biển Barents và biển Na Uy, tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các chuyến bay như vậy được thực hiện thường xuyên nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của lực lượng không quân chiến lược.

Tu-160 của Nga bay 16 giờ liên tục trên biển Barents và biển Na Uy

Tu-160 có khả năng mang vũ khí tầm xa và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: Getty Images.

Tu-160 là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang vũ khí tầm xa và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Trong khi đó, MiG-31 được sử dụng chủ yếu để hộ tống, kiểm soát không phận và đánh chặn mục tiêu tốc độ cao.

Các hoạt động bay chiến lược của Nga tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương thời gian qua thường xuyên thu hút sự theo dõi của lực lượng không quân các nước trong khu vực, do tính chất nhạy cảm về an ninh và tầm quan trọng chiến lược của khu vực này.

Thu Uyên

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