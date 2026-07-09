TTK NATO: Hội nghị thượng đỉnh Ankara “thành công vượt mong đợi”

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đánh giá Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã đạt “thành công vượt mong đợi”, đồng thời khẳng định liên minh đang hiện thực hóa các cam kết tăng cường năng lực phòng thủ, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Ankara “thành công vượt mong đợi”, liên minh đang hiện thực hóa các cam kết tăng cường năng lực phòng thủ Ảnh: AA.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị ngày 8/7, ông Rutte cho biết thông điệp của hội nghị là NATO không chỉ đưa ra cam kết mà còn triển khai các cam kết đó trên thực tế. Theo ông, các nước thành viên đang tiếp tục tăng đầu tư cho quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh.

Ông Rutte cho biết các đồng minh đã đạt tiến triển đáng kể trong mục tiêu nâng tổng mức đầu tư cho quốc phòng lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Sau một năm triển khai lộ trình kéo dài 10 năm, mức đầu tư bình quân đã đạt khoảng 4% GDP. Theo Tổng Thư ký NATO, mục tiêu không chỉ là tăng chi tiêu mà còn bảo đảm lực lượng vũ trang các nước thành viên có đủ năng lực thực hiện các kế hoạch phòng thủ và tăng cường khả năng răn đe tập thể trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, NATO sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, giảm các rào cản hành chính, tăng cường khả năng chống chịu, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác với các đối tác. Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO tổ chức bên lề hội nghị đã ghi nhận hơn 50 tỷ USD giá trị các hợp đồng mua sắm quốc phòng mới chỉ trong một ngày. Liên minh cũng khởi động sáng kiến “NATO’s Drones”, với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm phát triển các năng lực không người lái.

Theo ông Rutte, NATO cũng đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 27 tỷ euro (30,8 tỷ USD) để hiện đại hóa hệ thống lưu trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu, đồng thời xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng mới, trong đó có mạng lưới đường ống hướng tới khu vực sườn phía Đông của liên minh.

Tổng Thư ký NATO cho biết các nước thành viên cũng tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine. Theo đó, NATO cam kết cung cấp ít nhất 70 tỷ euro (79,8 tỷ USD) viện trợ quân sự, trang thiết bị và huấn luyện cho Kiev trong năm nay và tiếp tục duy trì mức hỗ trợ này trong năm tới, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Ông Rutte nhấn mạnh các đồng minh cũng tái khẳng định cam kết đối với Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Ông khẳng định NATO hiện “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước thành viên.

Các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể, công bố các khoản đầu tư lớn cho quốc phòng và tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Ảnh: TRT.

Theo ông Rutte, các đồng minh châu Âu và Canada, phối hợp với Mỹ, đang đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc củng cố năng lực phòng thủ chung thông qua các khoản đầu tư và hợp tác công nghiệp quốc phòng quy mô lớn ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông mô tả đây là bước phát triển của "NATO 3.0", một liên minh tiếp tục thích ứng với môi trường an ninh mới, hiện đại hóa năng lực quân sự và tăng cường khả năng bảo đảm an ninh cho khoảng 1 tỷ người dân trong khối.

Ngoài việc tăng cường năng lực quốc phòng truyền thống, NATO cũng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nền tảng tác chiến có khả năng tương tác cao giữa các nước hai bờ Đại Tây Dương. Theo Tổng Thư ký NATO, năng lực răn đe chỉ thực sự có ý nghĩa khi các cam kết được triển khai hiệu quả và liên minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu