Truyền thông quốc tế viết về “kỳ tích” của U17 Việt Nam

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE không chỉ giúp U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup, mà còn tạo tiếng vang lớn với truyền thông quốc tế và khu vực Đông Nam Á.

U17 Việt Nam thắng UAE ở vòng bảng để vào tứ kết U17 châu Á - Ảnh: AFC

Ngay sau trận đấu, nhiều ý kiến từ truyền thông Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia đã đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam, nhấn mạnh đây là thành tích nổi bật trong hành trình phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Đội bóng được ghi nhận đã thể hiện bản lĩnh đáng kể khi vượt qua áp lực lớn ở trận đấu mang tính quyết định.

Trang ASEAN Football đã đăng tải dòng trạng thái đầy phấn khích: "LỊCH SỬ CHO VIỆT NAM. Việt Nam đã chính thức lọt vào tứ kết AFC U17 Asian Cup 2026 với tư cách vô địch bảng C và đảm bảo một vị trí lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026". Trang này cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu trẻ lớn nhất hành tinh và gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Cristiano Roland.

Trong khi đó, trang Seasia Goal cũng dành nhiều lời khen cho đội bóng áo đỏ với dòng tiêu đề nổi bật: “LỊCH SỬ ĐƯỢC TẠO NÊN CHO VIỆT NAM”. Bài viết khẳng định U17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử, khiến cả Đông Nam Á phải tự hào.

Không chỉ truyền thông Đông Nam Á, trang chủ AFC cũng ấn tượng trước chiến tích lịch sử của U17 Việt Nam. “Quá ngoạn mục, U17 Việt Nam ngược dòng không tưởng để chính thức vào tứ kết với ngôi nhất bảng C”, Fanpage chính thức của AFC viết.

"U17 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước UAE trong trận đấu kịch tính thuộc bảng C Giải vô địch bóng đá U17 châu Á, qua đó giành vé vào tứ kết. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 1 điểm, đồng thời cả hai đội cũng đã giành được suất tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Australia ở tứ kết, trong khi Hàn Quốc sẽ chạm trán với nhà đương kim vô địch Uzbekistan", AFC viết.

Báo Indonesia bất ngờ với U17 Việt Nam

Tờ Kompas của Indonesia bình luận: “Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam sau nhiều năm đầu tư và phát triển hệ thống đào tạo trẻ”.

Tờ báo Indonesia cũng nhanh chóng so sánh thành tích của U17 Việt Nam với đội tuyển nước nhà. “Ở chiều ngược lại, bóng đá Indonesia lại gây thất vọng khi không thể tái lập thành tích dự U17 World Cup như hai kỳ gần nhất”, Kompas viết.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland sẽ bước vào giải U17 World Cup với tư cách tân binh. Ngoài Việt Nam, Montenegro, Hy Lạp, Romania và Serbia cũng lần đầu góp mặt tại giải đấu.

Một điểm bất ngờ khác là cả nhà vô địch lẫn á quân của kỳ U17 World Cup trước đều không thể giành vé tham dự năm nay. U17 Bồ Đào Nha và U17 Áo đã bị loại ngay từ vòng loại khu vực, tạo nên cuộc “thay máu” đáng chú ý ở giải đấu năm 2026.

Giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhiều nhận định cho rằng U17 Việt Nam chơi bình tĩnh, không nao núng sau bàn thua sớm và xứng đáng giành chiến thắng nhờ thế trận lấn lướt cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Báo UAE: 'Bản lĩnh và tinh thần tuyệt vời của U17 Việt Nam khiến chúng ta bị loại đau đớn'

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Al Ittihad giật dòng tít đầy tiếc nuối: “Đội tuyển trẻ UAE nói lời chia tay đau đớn với U17 châu Á sau thất bại ngược đau đớn 2-3 trước U17 Việt Nam”. Trong bài viết, nhà báo Mutassim Abdullah mô tả đây là trận thua khiến đội trẻ nước này “sụp đổ hoàn toàn” ở thời điểm quyết định.

Theo Al Ittihad, U17 UAE khởi đầu như mơ khi Sultan Al Muhairi ghi bàn ngay phút đầu tiên. Đến phút 56, Adam Mahrous tiếp tục tỏa sáng, giúp đội bóng Tây Á có bàn thứ 2. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã tạo nên trận thắng đầy cảm xúc với các bàn thắng của Nguyễn Lực, Văn Dương và Mạnh Cường.

Al Ittihad nhấn mạnh: "Các cầu thủ U17 Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh và tinh thần đáng nể ở thời điểm khó khăn nhất. Trước giải đấu, nhiều nhà chuyên môn còn từng đánh giá U17 UAE cao hơn U17 Việt Nam nhờ dàn cầu thủ giàu thể hình và được đầu tư mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau trận thua trước U17 Việt Nam hôm nay, bóng đá UAE cần phải nhìn nhận lại thực tế rằng chúng ta vẫn chưa đủ tốt".

Tờ Sport_4all viết ngắn gọn nhưng đầy thất vọng: "Đội tuyển trẻ UAE thua U17 Việt Nam 2-3 và bị loại khỏi giải châu Á. Thậm chí, U17 UAE chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, phải đứng cuối bảng. Một kết quả thất vọng và chắc chắn các cầu thủ sẽ phải chịu nhiều chỉ trích".

Không chỉ truyền thông, nhiều CĐV UAE cũng phản ứng dữ dội sau thất bại. Tài khoản Amed trên mạng xã hội đặt câu hỏi gay gắt về công tác đào tạo trẻ của bóng đá UAE: “Việc nhập tịch mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích đến mức lại đứng cuối bảng! Đội tuyển trẻ chúng ta đến giải lần này không có sự chuẩn bị nào về phong độ, kế hoạch hay tinh thần thi đấu”.

Nhiều ý kiến khác cho rằng bóng đá UAE đang gặp vấn đề lớn về định hướng phát triển cầu thủ trẻ. Tờ Al Bayan cho rằng đội U17 UAE “đánh mất sự tập trung ở thời điểm quyết định”, đồng thời nhận định tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam là khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

Theo VGP