Thanh Hóa ghi dấu ấn tại Giải Bơi - Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2026

Giải Bơi - Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30/5 tại tỉnh Đồng Tháp, quy tụ gần 500 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên Thanh Hóa đã để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý, trong đó nổi bật là thành tích của kình ngư Việt kiều Tâm Carmen ở môn bơi và kỷ lục nhóm tuổi quốc gia của vận động viên Hoàng Thị Kim Ngân ở môn lặn.

VĐV Việt kiều Tâm Carmen mang về 2 HCV và 1 HCB cho Bơi Thanh Hóa tại giải đấu năm nay.

Ở giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia, đội tuyển Bơi Thanh Hóa giành tổng cộng 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Dấu ấn lớn nhất thuộc về Tâm Carmen, vận động viên sinh năm 2013, khi xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 50m bướm với thành tích 29 giây 48 và 50m tự do với thành tích 27 giây 80. Bên cạnh đó, kình ngư Việt kiều này còn giành thêm 1 HCB ở nội dung 100m bướm với thành tích 1 phút 07 giây 09.

Tâm Carmen hiện là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của bơi Thanh Hóa và sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển tại Giải bơi trẻ vô địch quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

HLV Trịnh Văn Sáng chia vui với thành tích của học trò.

Cùng với Tâm Carmen, vận động viên Lê Anh Bảo Thái giành 2 HCB ở các nội dung 1.500m tự do, 200m tự do và 1 HCĐ ở nội dung 400m tự do. Vận động viên Lương Thị Minh Nguyệt mang về 2 HCĐ ở các nội dung 100m ngửa và 200m ngửa.

Trong khi đó, đội tuyển Lặn Thanh Hóa cũng để lại dấu ấn khi giành 2 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Nổi bật nhất là vận động viên Hoàng Thị Kim Ngân khi đoạt HCV nội dung 100m chân vịt đôi nữ nhóm tuổi 12-13 với thành tích 52 giây 96, đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi quốc gia. Thành tích này đã vượt kỷ lục cũ 53 giây 88 tồn tại trước đó. Kim Ngân cũng giành thêm 1 HCB ở nội dung 200m chân vịt đôi.

Bên cạnh đó, Lê Thị Nhung thi đấu ấn tượng với 1 HCV nội dung 100m vòi hơi chân vịt, 1 HCB nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 1 HCĐ nội dung 50m nín thở.

Các tấm huy chương còn lại được đóng góp bởi Lê Nam Sang (HCV 50m), Lương Thị Thiên Băng (HCĐ 50m CVĐ nữ), Lê Khương Duy (HCĐ 50m VHCV).

Ở các nội dung tiếp sức, tổ tiếp sức nam nữ (gồm Lê Khương Duy, Lê Thị Nhung, Nguyễn Xuân Long, Lê Ngọc Nương) giành HCB ở nội dung 4x50m VHCV.

Tổ tiếp sức nữ (gồm Lê Thị Nhung, Hoàng Thị Anh Thư, Lê Ngọc Nương, Hà Thị Bắc) giành thêm 1 HCĐ ở nội dung 4x50m VHCV.

Những kết quả tích cực tại Giải Bơi - Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phát triển của lực lượng vận động viên trẻ Thanh Hóa, đồng thời tạo thêm cơ sở để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở các giải đấu quốc gia trong thời gian tới.

Hoàng Sơn