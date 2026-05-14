U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup; Man City “phả hơi nóng” vào ngôi đầu của Arsenal

Thua Selangor FC, Nam Định dừng bước tại bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Lukaku chuẩn bị chia tay Napoli sau mùa giải chìm trong chấn thương; Bất ngờ bị "lật kèo", đoàn Boxing TP.HCM bức xúc vì võ sĩ bị xử thua... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/5).

U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đã tạo nên địa chấn khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 trong trận cầu rượt đuổi kịch tính. Dù sớm bị thủng lưới, các học trò của HLV Cristiano Roland đã lội ngược dòng ngoạn mục nhờ công của Nguyễn Lực, Minh Thủy và Mạnh Cường.

Kết quả này giúp Việt Nam dẫn đầu bảng C, lọt vào tứ kết giải châu Á và chính thức giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới ở lứa tuổi U17 nam, nối tiếp thành công của các đội tuyển Futsal, U20 nam và tuyển nữ.

Ngay sau chiến tích lịch sử này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng để động viên tinh thần quật cường của toàn đội. Tại vòng tứ kết sắp tới, đối thủ của U17 Việt Nam sẽ là U17 Australia.

Thua Selangor FC, Nam Định dừng bước tại bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Chiều 13/5, trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đã phải nhận thất bại 0-2 trước đại diện Malaysia - Selangor FC trong trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á. Dù chủ động tấn công nhằm lật ngược thế cờ sau trận lượt đi thua 1-2, nhưng hàng công của đội bóng thành Nam thi đấu bế tắc, trong khi hàng thủ lại mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền ở phút 38.

Các ngoại binh của đội Nam Định (áo trắng) tiếp tục mờ nhạt (Ảnh: Lâm Anh).

Cú đúp của tiền đạo Moraes đã chấm dứt hy vọng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Thất bại với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận, CLB Nam Định chính thức bị loại, nhường tấm vé vào chung kết cho Selangor FC. Đây là kết quả đáng tiếc cho đại diện V.League khi các ngoại binh tiếp tục có một ngày thi đấu mờ nhạt.

Bất ngờ bị “lật kèo”, đoàn Boxing TP.HCM bức xúc vì võ sĩ bị xử thua

Tối 13/5, tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc 2026, võ sĩ Đoàn Gia Thành (TP.HCM) bất ngờ bị xử thua trước Đinh Văn Thi (Đà Nẵng) dù bảng điểm điện tử ghi nhận anh thắng 3-2. Theo quy định của IBA, khi tỉ số là 3-2, hai giám sát viên sẽ bỏ phiếu quyết định kết quả cuối cùng, và cả hai đã chọn võ sĩ Đà Nẵng.

Bảng điểm điện tử của trận đấu công nhận Gia Thành chiến thắng với điểm số 3-2.

Quyết định này gây ra làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong đoàn TP.HCM. Họ cho rằng Gia Thành đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt và chiếm ưu thế rõ rệt trong 2 hiệp đầu. Dù kết quả đúng về mặt quy trình luật định, nhưng việc “lật điểm” này vẫn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi hoài nghi về tính công tâm.

Man City thắng áp đảo Crystal Palace, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal

Rạng sáng 14/5, dù cất Erling Haaland trên ghế dự bị, Man City vẫn dễ dàng đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đấu bù Ngoại hạng Anh.

Man CIty giành chiến thắng thuyết phục trước Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Các pha lập công của Antoine Semenyo, Omar Marmoush và Savinho đã giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phil Foden tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với cú đúp kiến tạo, góp công lớn vào chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà của “The Citizens”.

Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Với hiệu số bàn thắng vượt trội, Man City đang sẵn sàng chiếm ngôi vương nếu “Pháo thủ” sảy chân, đồng thời tạo đà tâm lý cực tốt trước trận chung kết FA Cup gặp Chelsea.

PSG vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp, hướng tới “cú ăn ba”

Sáng 14/5, Paris Saint Germain (PSG) đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lens tại trận đấu bù vòng 29. Các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và tài năng trẻ Ibrahim Mbaye đã giúp đội bóng thành Paris khẳng định sức mạnh tuyệt đối, nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên 9 điểm khi giải đấu chỉ còn một vòng.

Paris Saint Germain chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 (Ảnh: Getty).

Đây là chức vô địch quốc gia lần thứ 14 trong lịch sử và là lần thứ 5 liên tiếp của PSG, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Pháp. Sau khi thâu tóm Ligue 1 và Siêu cúp Pháp, thầy trò HLV Luis Enrique đang có tâm lý cực tốt để hướng tới trận chung kết Champions League gặp Arsenal vào ngày 30/5, với tham vọng hoàn tất “cú ăn ba” lịch sử.

Lukaku chuẩn bị chia tay Napoli sau mùa giải chìm trong chấn thương

Tiền đạo Romelu Lukaku gần như chắc chắn sẽ rời Napoli vào mùa hè này sau một mùa giải thất vọng vì chấn thương dai dẳng. Chân sút người Bỉ hiện đã trở về quê nhà để tập hồi phục chuẩn bị cho World Cup 2026, động thái được ban lãnh đạo Napoli chấp thuận nhằm bảo toàn giá trị chuyển nhượng của anh.

Lukaku không còn chỗ đứng tại Napoli.

Dù từng là người hùng giúp Napoli giành Scudetto mùa 2024/25 với 14 pha lập công, Lukaku đã gần như “mất tích” ở mùa giải năm nay khi mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 64 phút. Hiện tại, một số đội bóng từ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1993, giúp Napoli giải quyết bài toán lương bổng và thu hồi vốn đầu tư.

