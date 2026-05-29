Trường Văn thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trường Văn nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh vừa hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính với khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, xã Trường Văn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng theo hướng bền vững.

Theo đó, cơ cấu kinh tế được định hướng phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột: Nông nghiệp; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Thương mại - dịch vụ. Trên cơ sở đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngay trong quý I/2026, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 362ha; xã cũng duy trì và phát triển vùng sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP là 78ha, gồm: lúa 75ha; rau an toàn tập trung 3ha; diện tích đất tích tụ, tập trung sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 232,5ha, bằng 103% kế hoạch...

Nhiều mô hình kinh tế hộ phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như gia đình chị Hồ Thùy Chung, thôn Văn Đô, được chính quyền địa phương tạo điều kiện về pháp lý, gia đình đã vận động các hộ dân tích tụ được hơn 20ha để thuê sản xuất. Sau khi thuê được đất, chị Chung đã cải tạo, liên kết với doanh nghiệp đưa giống lúa nếp Đài Loan vào gieo cấy. Trung bình mỗi năm 2 vụ lúa, thu hoạch khoảng 90 tấn lúa nếp, trừ chi phí, cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Điểm nhấn rõ nét của Trường Văn là nỗ lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển. Nhiều dự án thuộc các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, công nghiệp từng bước tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ mỹ nghệ, dệt may... hoạt động hiệu quả, đã và đang mở rộng quy mô sản xuất, tiêu biểu như Công ty Hừng đông Hưng Yên hoạt động trong lĩnh vực may mặc, tạo việc làm cho hàng trăm lao động; doanh nghiệp Long An kinh doanh lĩnh vực thương mại - dịch vụ; Công ty Dương Gia Hoàng; Công ty KOVI hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu tạo việc làm cho 150 lao động với mức thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/tháng...

Trên địa bàn xã Trường Văn hiện có 3 chợ đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều cửa hàng kinh doanh như Vinmart, siêu thị gia đình, siêu thị mini, các cửa hàng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP tại địa phương; các ngành bưu chính, giao thông vận tải, công nghệ thông tin... tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, các loại hình thương mại điện tử, kinh doanh online phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức kinh doanh hiện đại. Nhiều ngành dịch vụ khác như vận tải, kho bãi, kinh doanh bất động sản, chế biến... hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động... Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã Trường Văn đạt 70 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Trường Văn, Lê Ngọc Thắng cho biết: Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Địa phương chú trọng phát huy lợi thế, qua đó hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Xã cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn như, sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ, ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự chủ động, sáng tạo của người dân, Trường Văn đang từng bước khắc phục, hướng tới phát triển bền vững.

Thời gian tới, xã Trường Văn tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực như gạo sạch Hương quê..., mở rộng vùng sản xuất tập trung; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương... Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Khánh Phương