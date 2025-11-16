Trường THPT Yên Định I kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 16/11, Trường THPT Yên Định I đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1965 -2025).

Các đại biểu, dự lễ kỷ niệm.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Lê Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định; Đại diện lãnh đạo ban, sở, ngành, các cơ quan đơn vị tỉnh; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Trường THPT Yên Định I, cựu học sinh và toàn thể các em học sinh đang học tại trường, dự lễ kỷ niệm.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường phát biểu ôn lại truyền thống hoạt động của trường THPT Yên Định I.

Trường phổ thông cấp 3 Yên Định được thành lập theo Quyết định 2928/QĐ-VX ngày 15/8/1965 của Chủ tịch UBHC tỉnh Thanh Hóa - nay là Trường THPT Yên Định 1. Thầy Nguyễn Bá Thiều được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đầu tiên. Giai đoạn đầu thành lập (1965 - 1972), trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà trường đã trải qua 6 lần di chuyển nhưng nền nếp dạy và học của thầy và trò vẫn luôn diễn ra nghiêm túc. Tại các địa phương sơ tán, thầy và trò luôn được sự quan tâm, đùm bọc của chính quyền địa phương và Nhân dân.

Những cựu học sinh về dự lễ kỷ niệm

Đầu năm 1973, trường trở về Quán Lào tiếp tục sự nghiệp trồng người và thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, đổi tên trường. Năm 2019, thực hiện sắp xếp hệ thống trường THPT, Trường THPT Trần Ân Chiêm giải thể, sáp nhập vào Trường THPT Yên Định I.

Trải qua nhiều giai đoạn, quy mô nhà trường ngày càng mở rộng và phát triển. Từ 6 lớp, hơn 300 học sinh ban đầu, nay đã lên 51 lớp, gần 2.300 học sinh. Đến nay, Trường THPT Yên Định I có hơn 30.000 học sinh tốt nghiệp, trong đó gần 15.000 em đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng. Rất nhiều cựu học sinh đã thành đạt, công tác ở mọi lĩnh vực trong và ngoài nước.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường được Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, các ngành ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh... Năm 2012, trường THPT Yên Định I được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; năm 2024 được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2...

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng (cựu học sinh Trường THPT Yên Định I) phát biểu tri ân tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu là cựu giáo viên, học sinh đã sẻ chia, tiếp thêm ngọn lửa đam mê, khát vọng đổi mới, niềm tự hào để các thế hệ thầy cô, cán bộ, nhân viên và học sinh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm xây dựng trường phát triển, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở GĐ&ĐT trao tặng Bằng khen của Bộ GĐ&ĐT cho Ban giám hiệu Trường THPT Yên Định I.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Yên Định I vinh dự được đón Bằng khen Bộ GĐ&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thành lập. Dịp này, nhiều đoàn cựu học sinh trưởng thành sinh sống mọi miền đã trao tặng quỹ khuyến học cho nhà trường.

Lê Hà