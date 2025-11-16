Trường THPT Tô Hiến Thành kỷ niệm 30 năm thành lập, xây dựng và phát triển

Sáng 16/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1995-2025) và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2025.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập ngày 9/9/1995, theo Quyết định số 1680 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trường PTTH Bán công Tô Hiến Thành (nay là trường THPT Tô Hiến Thành). Trường được đóng trên địa bàn phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa cũ (nay là Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Thầy giáo Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ chỉ có 7 cán bộ giáo viên (CBGV), 152 học sinh. Đến nay, nhà trường đã có 74 CBGV với 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có gần 45% có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các thầy cô giáo.

30 năm qua, nhà trường đã có hơn 200 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi năm có từ 80 - 90% học sinh đỗ Đại học và Cao đẳng. Nhiều học sinh tự tin tham gia các cuộc thi như: “Âm vang xứ Thanh”, “Khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên”, “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn”, thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa... và đạt kết quả cao.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tô Hiến Thành đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Bằng khen của Bộ GD&ĐT, nhiều năm liền nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Đoàn trường đều được các cấp tuyên dương.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 7 thầy cô giáo vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thầy giáo Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành; tri ân công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, học sinh nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh: “Thầy và trò nhà trường đang tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động đưa nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo vào thực tiễn nhà trường. Cùng với đó, tăng cường công tác nề nếp, công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học; cải thiện cơ sở vật chất trường học theo tinh thần sạch hơn, xanh hơn đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho hoạt động giáo dục”.

Lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành khen thưởng cho 3 thầy cô giáo vì có giờ dạy giỏi cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, nhiều thầy cô giáo của nhà trường đã được trao tặng các danh hiệu phần thưởng cao quý trong công tác dạy và học.

Linh Hương