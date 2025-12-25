Hơn 6.700 học sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 25/12, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2025-2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

Thí sinh dự thi học sinh giỏi. (Ảnh: TTXVN)

Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679 em; Vật lý: 676 em; Hóa học: 662 em; Sinh học: 678 em; Tin học: 642 em; Ngữ văn: 709 em; Địa lý: 682 em; Tiếng Anh: 689 em; Tiếng Nga: 98 em; Tiếng Pháp: 248 em; Tiếng Trung Quốc: 197 em; Tiếng Nhật: 117 em.

Kì thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi. Đề thi được vận chuyển thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ tới tất cả các Hội đồng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày 25/12/2025, thí sinh tham gia các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi.

Ngày 26/12/2025, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học./.

