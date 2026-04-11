Trước thềm bầu cử Hungary: Cạnh tranh cân bằng, Thủ tướng Orbán kêu gọi EU nối lại quan hệ năng lượng với Nga

Hungary đang bước vào giai đoạn cuối trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 12/4, trong bối cảnh được đánh giá là cuộc đua sát sao nhất trong nhiều năm giữa liên minh cầm quyền Fidesz do Thủ tướng Viktor Orbán đứng đầu và đảng đối lập Tisza của ông Péter Magyar.

Thủ tướng Viktor Orbán và lãnh đạo đảng Tisza ông Péter Magyar. Ảnh: The Kyiv Independent

Các thăm dò cho thấy đảng Tisza đang nhỉnh hơn Fidesz, nhưng tỷ lệ cử tri chưa quyết định còn cao (trên 20%), khiến kết quả bầu cử khó dự đoán. Nhà phân tích Gabor Stier đánh giá cuộc đua ở thế “50-50”, trong bối cảnh tranh cử xuất hiện nhiều cáo buộc qua lại.

Theo ông, với hệ thống bầu cử hỗn hợp 199 ghế, Tisza có thể chiếm ưu thế ở phiếu danh sách, trong khi Fidesz mạnh ở các khu vực bầu cử trực tiếp. Khả năng không bên nào giành đa số là hiện hữu, mở ra kịch bản phải liên minh sau bầu cử.

Trong bối cảnh tranh cử căng thẳng, cả hai phe đều cáo buộc nhau về các hành vi gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử. Lãnh đạo đảng Tisza Péter Magyar cảnh báo về nguy cơ “gian lận bầu cử và chiến dịch thông tin sai lệch”, đồng thời kêu gọi cử tri giữ bình tĩnh và tôn trọng kết quả bỏ phiếu.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Viktor Orbán kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) khôi phục quan hệ năng lượng với Nga, cho rằng các biện pháp hạn chế hiện nay không mang lại hiệu quả như kỳ vọng và đang tạo áp lực lên nền kinh tế châu Âu. Ông nhấn mạnh, việc quay lại nhập khẩu dầu khí từ Nga có thể góp phần ổn định thị trường năng lượng khu vực.

Bầu cử Quốc hội Hungary dự kiến diễn ra ngày 12/4/2026. Ảnh: Euronews

Cuộc bầu cử cũng thu hút sự chú ý của quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Hungary nếu cần thiết và bày tỏ ủng hộ đối với Thủ tướng Orbán. Một số thông tin cũng đề cập khả năng hợp tác tài chính song phương giữa hai nước nhằm ổn định thị trường.

Theo giới quan sát, kết quả cuộc bầu cử lần này không chỉ định hình cục diện chính trị trong nước, mà còn có thể tác động đến định hướng quan hệ giữa Hungary với EU, Nga và Mỹ trong giai đoạn tới.

Minh Phương

Nguồn: Hungarian Conservative, Wion.