Thế giới

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du tới Bắc Kinh của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018. Trong chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với Trung Quốc, ông Starmer đã kêu gọi các doanh nghiệp Anh chủ động nắm bắt cơ hội kinh tế tại thị trường này.

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du tới Bắc Kinh của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018. Trong chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với Trung Quốc, ông Starmer đã kêu gọi các doanh nghiệp Anh chủ động nắm bắt cơ hội kinh tế tại thị trường này.

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc hôm 28/1. Ảnh CCTV

Phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng đoàn, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh: “Đã tám năm kể từ lần cuối cùng một thủ tướng Anh đặt chân tới Trung Quốc. Trên chuyến công du này, các bạn đang viết nên những trang lịch sử mới. Mọi nỗ lực chúng ta làm ở đây đều nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho người dân trong nước.”

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Starmer dự kiến có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Đây là dịp để hai nước hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng xoay quanh các vấn đề như quyền tự do chính trị tại Hồng Kông, sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Nga trong cuộc xung đột Ukraine, và cáo buộc của cơ quan an ninh Anh về các hoạt động do thám nhằm vào giới chính trị gia và quan chức nước này.

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng đoàn. Ảnh: CCTV

Về phía Trung Quốc, chuyến thăm của lãnh đạo Anh là cơ hội thể hiện nước này là đối tác ổn định và đáng tin cậy trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang có nhiều biến động.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Anh–Mỹ có lúc căng thẳng, sau những phát biểu và chính sách gần đây của ông Trump liên quan tới các đồng minh, trong đó có kế hoạch áp thuế nhập khẩu mạnh mẽ và chỉ trích các thỏa thuận chủ quyền của Anh.

Ông Starmer nhấn mạnh mối quan hệ giữa Anh và Mỹ là một trong những quan hệ gần gũi nhất của London, bao gồm hợp tác về quốc phòng, an ninh, tình báo và thương mại, và khẳng định việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc không mâu thuẫn với lợi ích này.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

