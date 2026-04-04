Trung Quốc siết chặt quản lý “con người số” trên không gian mạng

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) mới đây đã công bố dự thảo quy định quản lý hoạt động phát triển “con người số” trên môi trường trực tuyến, trong đó yêu cầu gắn nhãn rõ ràng và siết chặt các nội dung có nguy cơ gây tác động tiêu cực, đặc biệt đối với người chưa thành niên.

Trung Quốc siết chặt quản lý “con người số”, cấm dịch vụ gây nghiện cho trẻ em. Ảnh: Reuters.

Theo dự thảo được đưa ra lấy ý kiến đến ngày 6/5, mọi nội dung liên quan đến “con người số” phải được nhận diện minh bạch. CAC đồng thời cấm các thực thể ảo cung cấp “mối quan hệ thân mật ảo” cho người dưới 18 tuổi, nhằm hạn chế nguy cơ gây hiểu nhầm hoặc hình thành sự lệ thuộc.

Quy định cũng đặt ra các giới hạn chặt chẽ đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân, nghiêm cấm tạo “con người số” từ thông tin của người khác khi chưa được cho phép, cũng như ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ này để vượt qua hệ thống xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, nội dung do “con người số” tạo ra không được phép ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, kích động các hành vi gây mất ổn định hoặc làm suy giảm sự gắn kết xã hội. Các nền tảng cung cấp dịch vụ được yêu cầu chủ động kiểm soát, hạn chế các nội dung mang tính nhạy cảm, gây sợ hãi hoặc kích động phân biệt đối xử.

Đáng chú ý, dự thảo khuyến khích các doanh nghiệp triển khai cơ chế phát hiện sớm và hỗ trợ chuyên môn đối với người dùng có dấu hiệu bất ổn tâm lý, qua đó nâng cao trách nhiệm xã hội trong quá trình cung cấp dịch vụ số.

Dự thảo quy định sẽ cấm các thực thể ảo (con người kỹ thuật số) cung cấp “mối quan hệ thân mật ảo” cho trẻ em. Ảnh: AAP.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn bộ nền kinh tế theo kế hoạch phát triển 5 năm mới, đồng thời tăng cường khung quản lý nhằm bảo đảm công nghệ phát triển theo hướng an toàn và phù hợp với định hướng chung.

Theo CAC, quy định mới nhằm lấp khoảng trống trong quản trị lĩnh vực “con người số”, thiết lập các nguyên tắc và giới hạn cần thiết để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của ngành công nghiệp mới nổi này.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters