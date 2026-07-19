Trung Quốc phát tín hiệu sử dụng công cụ pháp lý sau vụ Anh quốc hữu hóa British Steel

Sau khi phản đối quyết định quốc hữu hóa British Steel từ phía Anh, Trung Quốc tiếp tục hối thúc Anh giải quyết thỏa đáng vấn đề bồi thường theo Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc nếu cần thiết.

Một công nhân tại một trong những lò tại nhà máy British Steel ở Scunthorpe. Ảnh: AP.

Anh chính thức quốc hữu hóa British Steel, khép lại hơn 5 năm doanh nghiệp này nằm dưới sự kiểm soát của Tập đoàn Kính Nghiệp của Trung Quốc. Động thái được Chính phủ Anh công bố ngày 17/7 không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một thương vụ đầu tư gây nhiều tranh cãi, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của London đối với các khoản đầu tư nước ngoài vào những ngành công nghiệp chiến lược.

Phản ứng về vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/7 kêu gọi Anh tôn trọng Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, giải quyết thỏa đáng vấn đề bồi thường sau quyết định quốc hữu hóa British Steel, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết vụ việc Anh quốc hữu hóa British Steel - doanh nghiệp do Tập đoàn Jingye (Kính Nghiệp) của Trung Quốc sở hữu - đã thu hút sự quan tâm lớn tại Trung Quốc.

Theo Ông Lâm Kiếm, cách Chính phủ Anh xử lý vụ việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với môi trường đầu tư tại Anh cũng như uy tín của Chính phủ Anh trong việc thực hiện các cam kết bảo hộ đầu tư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng việc Anh quốc hữu hóa British Steel đó có thể khiến các công ty Trung Quốc ngần ngại đầu tư vào Anh. Ảnh:The Guardian.

Bắc Kinh nhấn mạnh Trung Quốc và Anh đã ký Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, do đó các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cần được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Trung Quốc hối thúc Anh tôn trọng các nguyên tắc thị trường, tuân thủ tinh thần của các hiệp định quốc tế và sớm đạt được giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, trong đó có vấn đề bồi thường đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh ủng hộ các doanh nghiệp sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc khi cần thiết.

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ” quyết định của Chính phủ Anh về việc quốc hữu hóa British Steel. Theo giới quan sát, việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh Hiệp định bảo hộ đầu tư và vấn đề bồi thường cho thấy, Bắc Kinh đang nâng mức phản ứng từ các tuyên bố ngoại giao sang khả năng sử dụng các cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhật Lệ

Nguồn: Aljazeera, Reuters.