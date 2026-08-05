Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Trung Quốc phản đối Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ tái quân sự hóa

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/8 bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối kiên quyết” đối với những nội dung liên quan đến Trung Quốc trong Sách trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo đang viện dẫn các quan ngại an ninh để biện minh cho việc điều chỉnh chính sách quốc phòng và tăng cường năng lực quân sự, gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Trung Quốc phản đối Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ tái quân sự hóa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/8 bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối kiên quyết” đối với những nội dung liên quan đến Trung Quốc trong Sách trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo đang viện dẫn các quan ngại an ninh để biện minh cho việc điều chỉnh chính sách quốc phòng và tăng cường năng lực quân sự, gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Trung Quốc phản đối Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ tái quân sự hóa

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trần Hi cho rằng những cáo buộc của Nhật Bản là vô căn cứ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trần Hi cho rằng những cáo buộc của Nhật Bản là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực tế, đồng thời bác bỏ các đánh giá của Tokyo về hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Theo ông Trần Hi, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026 “chứa đầy những luận điệu sai lệch”, khi mô tả các hoạt động quân sự của Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất đối với Nhật Bản. Người phát ngôn này cho rằng Tokyo đang lợi dụng các vấn đề an ninh khu vực như một cái cớ để xóa bỏ những hạn chế lâu nay đối với hoạt động quân sự của nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng 2026, trong đó đánh giá các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực xung quanh Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương là những yếu tố làm gia tăng thách thức an ninh.

Phản ứng trước những đánh giá này, phía Trung Quốc cho rằng chính quyền Nhật Bản đang đẩy nhanh việc điều chỉnh các văn kiện an ninh chủ chốt, liên tục tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng khả năng tấn công tầm xa và từng bước đưa việc mở rộng quân sự vào các lĩnh vực quốc gia, công nghiệp và xã hội.

Ông Trần Hi cảnh báo xu hướng tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời là nguy cơ đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua

Từ khóa:

#Trung Quốc #Nhật Bản #Quân sự #Phản đối #Bộ quốc phòng #An ninh #Cảnh báo #Nguy cơ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu khí đốt trong nước đáp ứng nhu cầu của 17 triệu gia đình vào năm 2028

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu khí đốt trong nước đáp ứng nhu cầu của 17 triệu gia đình vào năm 2028

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết nước này đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên của khoảng 16-17 triệu hộ gia đình từ các mỏ khí trong nước, qua đó giảm đáng kể sự phụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh