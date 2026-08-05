Trung Quốc phản đối Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ tái quân sự hóa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/8 bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối kiên quyết” đối với những nội dung liên quan đến Trung Quốc trong Sách trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo đang viện dẫn các quan ngại an ninh để biện minh cho việc điều chỉnh chính sách quốc phòng và tăng cường năng lực quân sự, gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trần Hi cho rằng những cáo buộc của Nhật Bản là vô căn cứ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trần Hi cho rằng những cáo buộc của Nhật Bản là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực tế, đồng thời bác bỏ các đánh giá của Tokyo về hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Theo ông Trần Hi, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026 “chứa đầy những luận điệu sai lệch”, khi mô tả các hoạt động quân sự của Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất đối với Nhật Bản. Người phát ngôn này cho rằng Tokyo đang lợi dụng các vấn đề an ninh khu vực như một cái cớ để xóa bỏ những hạn chế lâu nay đối với hoạt động quân sự của nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng 2026, trong đó đánh giá các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực xung quanh Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương là những yếu tố làm gia tăng thách thức an ninh.

Phản ứng trước những đánh giá này, phía Trung Quốc cho rằng chính quyền Nhật Bản đang đẩy nhanh việc điều chỉnh các văn kiện an ninh chủ chốt, liên tục tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng khả năng tấn công tầm xa và từng bước đưa việc mở rộng quân sự vào các lĩnh vực quốc gia, công nghiệp và xã hội.

Ông Trần Hi cảnh báo xu hướng tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời là nguy cơ đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua