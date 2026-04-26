Trung Quốc phản đối EU đưa doanh nghiệp nước này vào gói trừng phạt Nga, cảnh báo đáp trả

Trung Quốc ngày 25/4 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Liên minh châu Âu (EU) đưa các doanh nghiệp và cá nhân của nước này vào gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.

Trong tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng động thái của EU đã đi ngược lại tinh thần đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai bên trước đó, đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau và sự ổn định tổng thể trong quan hệ song phương

Cũng theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kiên quyết phản đối cái gọi là “quyền tài phán cánh tay dài” mà EU áp đặt lên các doanh nghiệp và cá nhân nước này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước, đồng thời nhấn mạnh mọi hậu quả phát sinh sẽ do phía EU chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nêu rõ các biện pháp đáp trả cụ thể.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi EU đưa các doanh nghiệp Trung Quốc vào gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga hôm 23/4, tập trung vào các thực thể bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc hệ thống vũ khí cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Moscow.

Căng thẳng liên quan đến vấn đề trừng phạt gần đây đang trở thành một điểm nóng mới trong quan hệ giữa Trung Quốc và EU, vốn đã chịu nhiều sức ép trong thời gian qua do khác biệt về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Giới quan sát nhận định nếu không được kiểm soát, tranh chấp này có thể làm gia tăng rủi ro đối đầu kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn, đồng thời ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/ Investing