Trung Quốc, Nga thúc đẩy quan hệ chiến lược trong bối cảnh quốc tế biến động

Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược và hợp tác đa lĩnh vực, trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp và nhiều thách thức gia tăng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm Bắc Kinh và hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Ngày 14/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày. Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết duy trì phối hợp chiến lược chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới một trật tự thế giới đa cực.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, trong bối cảnh môi trường bên ngoài phức tạp, quan hệ Trung Quốc – Nga vẫn duy trì ổn định và không bị tác động bởi các yếu tố gây nhiễu. Hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được củng cố, thể hiện tính bền vững và khả năng thích ứng trước các thách thức. Ông kêu gọi hai bên triển khai hiệu quả các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, qua đó nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và mở rộng hợp tác cùng có lợi.

Năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc – Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác thân thiện. Theo phía Trung Quốc, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế đã gửi đi thông điệp về trách nhiệm và định hướng hợp tác trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đề xuất tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước đang phát triển.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao trong năm nay, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực. Ảnh: Qatar news agency.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng một số quốc gia đang tìm cách hình thành các “nhóm nhỏ” nhằm kiềm chế Trung Quốc và Nga. Ông kêu gọi hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì ổn định hệ thống quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dự kiến diễn ra trong năm nay, đồng thời thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực như căng thẳng Mỹ - Iran, tình hình châu Á - Thái Bình Dương và khủng hoảng Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Chinadaily.