Trung Quốc, Mỹ thúc đẩy đàm phán thỏa thuận giảm thuế quan

Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề thuế quan, đồng thời thúc đẩy xây dựng các thỏa thuận cụ thể và đẩy nhanh quá trình triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết, thuế quan từ lâu là một trong những vấn đề trọng tâm trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước, các nhóm kinh tế và thương mại song phương đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi sâu rộng và đạt được một số đồng thuận liên quan.

Ông Hà Á Đông cho biết, hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc về việc tiến hành thảo luận trong khuôn khổ cơ chế thương mại song phương nhằm xây dựng một thỏa thuận khung về giảm thuế quan đối ứng. Thỏa thuận này dự kiến áp dụng đối với các nhóm sản phẩm có quy mô tương đương, với giá trị từ 30 tỷ USD trở lên của mỗi bên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ thực hiện các cam kết đã đưa ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: CGTN

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp với đại diện giới chiến lược và doanh nghiệp Mỹ ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Washington triển khai các đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hướng tới quan hệ song phương ổn định và mang tính xây dựng. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường quản lý khác biệt, mở rộng hợp tác và thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm duy trì quan hệ Trung - Mỹ phát triển ổn định và bền vững.

Giới phân tích cho rằng, những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy Bắc Kinh và Washington đang nỗ lực ổn định quan hệ kinh tế - thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, tiến trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện vẫn có thể gặp thách thức do hai bên còn tồn tại khác biệt trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và thương mại.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã