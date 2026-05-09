Trung Quốc lần đầu thừa nhận hỗ trợ Pakistan trong cuộc chiến với Ấn Độ

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Trung Quốc đã công khai thừa nhận sự tham gia của mình trong việc hỗ trợ Pakistan trong cuộc chiến với Ấn Độ hồi năm ngoái. Thông tin này được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài truyền hình nhà nước CCTV, khi các kỹ sư thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) xác nhận họ đã được cử sang Pakistan để hỗ trợ vận hành máy bay chiến đấu J-10C trong bối cảnh Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor.

Trung Quốc thừa nhận sự tham gia của mình trong việc hỗ trợ Pakistan trong cuộc chiến với Ấn Độ hồi năm 2025.

Zhang Heng, kỹ sư đến từ Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô, kể lại trải nghiệm khắc nghiệt tại căn cứ hỗ trợ: “Tại căn cứ hỗ trợ, chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu cất cánh và tiếng còi báo động không ngừng vang lên. Vào cuối buổi sáng tháng Năm, nhiệt độ đã gần 50 độ C [122 độ F]. Đó thực sự là một thử thách đối với chúng tôi, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Một kỹ sư khác, Xu Da, cho biết các máy bay J-10CE đã phải đối mặt với “thử thách lớn” trong tình huống chiến đấu thực tế, nhưng vẫn đạt được “những kết quả xuất sắc”.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận rằng nhân viên của họ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho đồng minh Pakistan.

J-10CE là phiên bản xuất khẩu của J-10C, được trang bị radar AESA hiện đại và có khả năng mang tên lửa không đối không PL-15. Pakistan hiện là quốc gia duy nhất vận hành loại máy bay này. Vào tháng 7 năm 2025, quân đội Ấn Độ cho biết tới 81% trang thiết bị quân sự của Pakistan có nguồn gốc từ Trung Quốc, và Trung Quốc đang sử dụng nước này như một “phòng thí nghiệm sống” để thử nghiệm công nghệ quân sự của mình.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc đã bán vũ khí trị giá 8,2 tỷ USD cho Pakistan kể từ năm 2015. Từ năm 2020 đến năm 2024, Trung Quốc đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu vũ khí. Gần hai phần ba, hay 63%, trong số đó là xuất khẩu sang Pakistan, biến Islamabad trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Gần 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan giai đoạn 2021-2025 đến từ Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ quân sự ngày càng gắn bó giữa hai nước.

Ngày 7/5/2025, Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor nhằm trả đũa vụ khủng bố Pahalgam ở Jammu và Kashmir khiến 26 dân thường thiệt mạng. Các cuộc tấn công nhắm vào cứ điểm Bahawalpur của Jaish-e-Mohammad và căn cứ Muridke của Lashkar-e-Taiba, tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố, trong đó có nhiều thủ lĩnh quan trọng.

Trong buổi họp báo kỷ niệm một năm chiến dịch, Trung tướng Rajiv Ghai cựu Tổng Giám đốc Tác chiến Quân sự Ấn Độ cho biết lực lượng Ấn Độ đã phá hủy 13 máy bay chiến đấu và 11 căn cứ quân sự của Pakistan, đồng thời loại bỏ hơn 100 binh sĩ và hơn 100 phần tử khủng bố.

Sự kiện này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cách Trung Quốc công khai vai trò của mình trong các xung đột khu vực, đồng thời nhấn mạnh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong tam giác quan hệ Ấn Độ -Pakistan -Trung Quốc.

Nhật Lệ

Nguồn: NDTV, The economic Times, MSN news