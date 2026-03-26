Trung Quốc kêu gọi xây dựng “mô hình an ninh châu Á” dựa trên đối thoại

Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao tổ chức ngày 26/3, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã kêu gọi xây dựng một “mô hình an ninh châu Á” dựa trên đối thoại, tham vấn và nguyên tắc không can thiệp, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và toàn cầu đang diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Triệu Lạc Tế, phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao, tại Hải Nam, Trung Quốc, ngày 26/3/2026. Ảnh: CNA.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, các quốc gia cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, qua đó hình thành một cấu trúc an ninh khu vực dựa trên hợp tác và đối thoại.

Theo ông Triệu, châu Á đang đóng vai trò là trụ cột quan trọng của ổn định toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia trong khu vực thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn, đồng thời duy trì chuỗi cung ứng ổn định. Ông nói: “Các quốc gia châu Á đã tạo dựng con đường hợp tác cùng có lợi, hình thành nên ‘kỳ tích châu Á”.

Bên cạnh đó, ông cũng lên tiếng phản đối cái gọi là “chính trị cường quyền” và hành vi “bắt nạt” trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước tránh đối đầu theo khối, tăng cường hợp tác đa phương.

Về tầm nhìn toàn cầu, ông Triệu Lạc Tế kêu gọi thúc đẩy “chủ nghĩa đa phương thực chất” và xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, hợp lý hơn.

Đề cập đến tình hình trong nước, ông Triệu khẳng định Trung Quốc tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu thông qua tiến bộ nội tại. Ông cho biết Trung Quốc sẽ theo đuổi mô hình phát triển dựa trên đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Song song đó, Bắc Kinh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và mở rộng cửa thị trường. Trung Quốc cũng sẽ duy trì các nền tảng hợp tác kinh tế quốc tế, trong đó có Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao thường được ví như “Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos”, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo từ chính phủ, doanh nghiệp và học thuật để thảo luận các vấn đề toàn cầu. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị năm nay, diễn ra từ ngày 24 đến 27/3.

Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2026 diễn ra từ ngày 23-27 tháng 3 tại Hải Nam. Ảnh: Xinhua.

Được thành lập năm 2001, Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã trở thành một nền tảng quan trọng để Trung Quốc đề ra các ưu tiên và hợp tác với các đối tác trong khu vực. Năm nay, diễn đàn kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “Định hình Tương lai Chung: Động lực Mới, Cơ hội Mới, Hợp tác Mới”.

Thúy Hà

Nguồn: CNA