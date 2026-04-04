Trung Quốc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lực hạt nhân

Trung Quốc được cho là đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lực hạt nhân, trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, qua đó tác động tới cân bằng chiến lược và kinh tế thế giới.

Theo thông tin từ CNN được kênh TNN dẫn lại, Trung Quốc đang tăng cường mở rộng cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lực hạt nhân, được xem là một trong những tín hiệu đáng chú ý về sự thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng và nâng cấp quy mô lớn tại một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, với nhiều công trình và hệ thống an ninh được thiết lập. Những động thái này được cho là diễn ra trong khuôn khổ bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang triển khai kế hoạch nâng cao năng lực hạt nhân ở mức đáng kể trong nhiều thập kỷ. Dù hiện nay quy mô đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn thấp hơn so với Mỹ và Nga, song giới phân tích cho rằng yếu tố quyết định nằm ở năng lực công nghệ và khả năng răn đe chiến lược.

Ở góc độ chiến lược, việc phát triển năng lực hạt nhân không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn được xem là công cụ gia tăng ảnh hưởng trong ngoại giao và kinh tế. Giới chuyên gia nhận định, việc nâng cao năng lực răn đe có thể làm gia tăng chi phí chiến lược đối với các đối tác, qua đó ảnh hưởng tới các quyết định liên quan đến an ninh và ổn định khu vực.

Bên cạnh đó, xu hướng này cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi toàn cầu, thúc đẩy các quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào công nghệ an ninh, mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Một số ý kiến cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc có thể dẫn tới cục diện cạnh tranh chiến lược giữa ba trung tâm lớn là Mỹ, Nga và Trung Quốc, với mức độ phức tạp cao hơn so với giai đoạn trước.

Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới vẫn tồn tại các yếu tố bất ổn, việc gia tăng năng lực hạt nhân không chỉ mang ý nghĩa phòng vệ mà còn phản ánh xu hướng định hình lại các quy tắc và cấu trúc quyền lực toàn cầu trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: TNN, CNN