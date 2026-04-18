Trung Quốc công bố loạt ưu tiên chính sách nhằm củng cố đà phục hồi kinh tế

Trung Quốc vừa công bố một loạt ưu tiên chính sách nhằm củng cố đà phục hồi kinh tế, mở rộng nhu cầu trong nước và bảo đảm tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tới.

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (SCIO) tổ chức họp báo về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 17/4/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, ông Vương Xương Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) cho biết, Trung Quốc sẽ triển khai đồng bộ các chính sách vĩ mô, đồng thời chuẩn bị các biện pháp dự phòng để ứng phó kịp thời khi cần thiết.

Theo ông Vương trọng tâm chính sách trong thời gian tới là mở rộng hiệu quả nhu cầu nội địa, xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 và đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm đủ điều kiện. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn còn dư địa lớn về tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, và sẽ thúc đẩy một chiến dịch kích cầu toàn diện nhằm tạo điều kiện để người dân “có thu nhập ổn định, yên tâm và sẵn sàng chi tiêu”.

Chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung nâng sức mua của hộ gia đình thông qua ổn định và mở rộng việc làm, đào tạo kỹ năng, khuyến khích khởi nghiệp, cải thiện phân phối thu nhập và nâng dần lương tối thiểu, đồng thời nghiên cứu mở rộng các kênh tăng thu nhập khác.

Song song với đó, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy nâng cấp các lĩnh vực dịch vụ như y tế, chăm sóc người cao tuổi và du lịch văn hóa, đồng thời phát triển các mô hình tiêu dùng mới gắn với chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Trung Quốc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành mới nổi, thúc đẩy sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cộng” và các mô hình kinh tế thông minh.

Về an sinh xã hội, chính quyền tăng cường hỗ trợ việc làm, nâng chất lượng lao động, mở rộng mạng lưới an sinh cho nhóm yếu thế, đồng thời ổn định nguồn cung và giá cả hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy phát triển năng lượng mới và ổn định thị trường bất động sản.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong quý I/2026. Ảnh: CNN

Số liệu chính thức cho thấy, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong quý I/2026, vượt một số dự báo quốc tế, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của nước này như một động lực ổn định của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: Global Times, Tân Hoa Xã