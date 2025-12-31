Trung Quốc công bố định hướng ngoại giao năm 2026

Ngày 30/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho “ngoại giao nước lớn mang đặc điểm riêng của Trung Quốc”, qua đó đóng góp vào ổn định và thúc đẩy phát triển trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều biến động sâu sắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại hội thảo “Tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc năm 2025”, ông Vương Nghị nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi đánh dấu 80 năm Chiến thắng phátxít và 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Theo ông, cục diện quốc tế đang trải qua những chuyển dịch sâu rộng về chính trị, kinh tế và an ninh, đặt ra những yêu cầu mới đối với vai trò và trách nhiệm của các quốc gia lớn.

Đề cập quan hệ với các đối tác chủ chốt, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong năm qua, quan hệ Trung–Mỹ dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhìn chung vẫn duy trì được trạng thái ổn định động, phù hợp với lợi ích chung của hai nước và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Quan hệ Trung–Nga tiếp tục được duy trì ở mức cao, ổn định và bền chặt; các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước trong năm qua cho thấy chiều sâu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng tái khẳng định định vị quan hệ đối tác nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Liên quan đến khủng hoảng Ukraine, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc kiên trì lập trường khách quan, thúc đẩy đối thoại và tạo điều kiện cho các nỗ lực hòa đàm. Theo ông, cánh cửa đàm phán đã mở ra và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Trung Quốc công bố định hướng ngoại giao năm 2026. Ảnh: Jahangir’s World Times.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh châu Á đang trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Trung Quốc chủ trương tăng cường đối thoại bình đẳng, cùng bàn bạc các vấn đề chung với các nước láng giềng. Trong năm qua, ngoại giao nguyên thủ của Trung Quốc tập trung mạnh vào khu vực, với các chuyến thăm Đông Nam Á, Nga, Trung Á và Đông Bắc Á, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Theo ông Vương Nghị, bất chấp môi trường quốc tế phức tạp, kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà phát triển ổn định, tiếp tục đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn tổng mức đóng góp của Nhóm G7.

Thanh Giang

Nguồn: China Foreign Affairs.