Tai nạn tàu cao tốc nghiêm trọng tại Tây Ban Nha: Nghi vấn đường ray bị nứt

Nguyên nhân vụ tai nạn tàu cao tốc khiến 45 người thiệt mạng tại Tây Ban Nha đã dần được làm rõ, khi báo cáo sơ bộ cho thấy đường ray bị nứt trước thời điểm đoàn tàu trật bánh.

Các thành viên của đội điều tra thuộc Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha làm việc bên cạnh các đoàn tàu liên quan đến vụ tai nạn gần Adamuz, ở Cordoba, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo do Cơ quan Điều tra Tai nạn Đường sắt Tây Ban Nha (CIAF) công bố ngày 23/1, vết nứt trên đường ray nhiều khả năng đã xuất hiện trước khi đoàn tàu cao tốc của hãng Iryo đi qua và trật bánh khiến 45 người thiệt mạng hôm 18/1 tại miền nam Tây Ban Nha.

Theo điều tra ban đầu, đoàn tàu của công ty tư nhân Iryo bị trật bánh rồi va chạm với một đoàn tàu cao tốc khác đang chạy ngược chiều, thuộc hãng đường sắt quốc doanh Renfe. CIAF cho biết nguyên nhân dẫn đến sự đứt gãy của đường ray hiện vẫn chưa được xác định và không loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Báo cáo cũng nêu rõ, các điều tra viên đã phát hiện những vết khía đồng đều trên bề mặt bánh xe phía bên phải của đoàn tàu Iryo, cho thấy bánh xe đã va vào phần đỉnh của thanh ray. So sánh trực quan cho thấy các vết khía này trùng khớp với hư hại quan sát được trên đoạn ray bị gãy tại hiện trường. CIAF cho biết thêm, những hư hại tương tự trên bánh xe cũng được phát hiện ở một số đoàn tàu khác từng đi qua khu vực này trước khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng các kết luận trên vẫn cần được xác nhận bằng thêm các phép tính và phân tích kỹ thuật.

Vụ tai nạn được coi là một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất châu Âu trong thế kỷ này, khiến dư luận Tây Ban Nha bàng hoàng và làm dấy lên những nghi vấn sâu sắc về độ an toàn của mạng lưới đường sắt cao tốc lớn thứ hai thế giới.

Một đoàn tàu chở khách va chạm với cần cẩu, khiến nhiều người bị thương nhẹ, gần thành phố cảng Cartagena thuộc vùng Murcia, Tây Ban Nha, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Công đoàn lái tàu SEMAF nhận định các vụ tai nạn chết người những tuần gần đây là “bước ngoặt nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi đình công toàn quốc trong ba ngày từ 9 đến 11/2. SEMAF nhấn mạnh rằng các tai nạn này đòi hỏi phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn vận hành đường sắt.

Thúy Hà

Nguồn: The Standard/Reuters