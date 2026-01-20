Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn: Định vị và lan tỏa bản sắc doanh nhân trẻ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới

Trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc định vị và phát triển bản sắc doanh nhân (DN) Việt nói chung, DN trẻ xứ Thanh nói riêng là câu chuyện tổng hòa của giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh và hành trình khơi dậy, kết nối cảm xúc. Năm mới - động lực mới, khí thế mới, Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội DN trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn về cách mà đội ngũ DN trẻ Thanh Hóa định vị thương hiệu cá nhân và nỗ lực xây dựng, đóng góp giá trị chung vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phóng viên (PV): Vừa qua, Hội DN trẻ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Nếu tính theo tuổi đời, 25 là độ tuổi rực rỡ của khát vọng, ý chí và tinh thần cống hiến; song cũng là ngưỡng cửa mở ra hành trình không ít khó khăn, thử thách. Với Hội DN trẻ Thanh Hóa, dấu mốc 25 năm ấy mang ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Dấu mốc 25 năm đối với Hội DN trẻ Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là dấu ấn thời gian, mà là một cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng và phát triển tổ chức.

Từ những ngày đầu thành lập với quy mô còn khiêm tốn, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, trải qua 7 nhiệm kỳ đại hội, đến nay Hội DN trẻ Thanh Hóa đã có hơn 3.000 lượt hội viên tham gia sinh hoạt; xây dựng và duy trì hiệu quả 9 câu lạc bộ trực thuộc; thiết lập hệ thống văn phòng, kênh kết nối với 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ DN trẻ. Hội tích cực kết nối, xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác đầu tư; đồng thời đồng hành hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ DN trẻ bản lĩnh, năng động, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều doanh nghiệp hội viên đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định thương hiệu, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo cho lĩnh vực giáo dục, y tế... ngày càng được lan tỏa, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cộng đồng của DN trẻ xứ Thanh, qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của hội trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.

Ở độ tuổi 25, hội mang trong mình sức trẻ, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đồng thời cũng đã tích lũy được bản lĩnh và kinh nghiệm qua nhiều năm vượt khó. Đây là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình quan trọng: từ phát triển về số lượng sang nâng cao chất lượng hoạt động; từ kết nối đơn thuần sang đồng hành, dẫn dắt và kiến tạo giá trị bền vững cho hội viên.

Không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn, đóng góp vào ngân sách Nhà nước mỗi năm ước tính hơn 1 nghìn tỷ đồng, Hội DN trẻ tỉnh Thanh Hóa góp phần tạo việc làm ổn định cho gần 20 nghìn lao động. Những con số đã phần nào khẳng định vai trò, vị thế của cộng đồng DN, doanh nhân trẻ trong tiến trình phát triển của quê hương, đất nước.

Dấu mốc 25 năm cũng là dịp để đội ngũ DN trẻ Thanh Hóa nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, tri ân các thế hệ lãnh đạo, hội viên đã dày công xây dựng tổ chức; đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới. Đó là tiếp tục khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

PV: Tuổi trẻ luôn gắn liền với tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kiến tạo. Ngay tại Đại hội Hội DN trẻ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, hội đã xác định rõ mục tiêu: “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”. Trong bối cảnh cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh thần tiên phong, đổi mới ấy của đội ngũ DN trẻ Thanh Hóa được định hình cụ thể ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần “tiên phong đổi mới - kiến tạo giá trị” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà được chúng tôi cụ thể hóa bằng những mục tiêu và hành động cụ thể.

Trước hết, tính tiên phong thể hiện ở việc chủ động chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; đồng thời chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Đổi mới sáng tạo được đặt trong bối cảnh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, khuyến khích doanh nghiệp trẻ mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

“Kiến tạo giá trị” không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị dài hạn cho xã hội, cho môi trường và cộng đồng địa phương. Hội định hướng doanh nghiệp trẻ phát triển sản xuất - kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Về phía hội, trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đồng hành cùng hội viên thông qua các hoạt động kết nối thị trường, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và đối tác; nâng cao năng lực quản trị; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp trẻ tự tin trưởng thành, phát triển, đóng góp ngày càng rõ nét cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

PV: Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội DN trẻ Thanh Hóa. Thời gian tới, hội sẽ có những giải pháp, việc làm cụ thể nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Thúc đẩy khởi nghiệp và khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng cho thế hệ trẻ xứ Thanh là một trong năm nhiệm vụ xuyên suốt của Hội DN trẻ Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được và bám sát mục tiêu, định hướng đề ra, thời gian tới hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu, với trọng tâm là kết nối - đồng hành - nâng cao năng lực cho các dự án khởi nghiệp.

Giai đoạn 2020-2025, Hội DN trẻ tỉnh Thanh Hóa tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện thiết thực, ý nghĩa như: bảo trợ 220 học sinh mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến năm 18 tuổi; vận động ủng hộ Quỹ “Nâng cánh ước mơ”; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng doanh nhân trẻ Thanh Hóa”; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Cụ thể, hội tập trung vào ba trụ cột chính: Ươm mầm - Đồng hành - Kết nối nguồn lực. Ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng, hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng để phát hiện, nuôi dưỡng và hoàn thiện các dự án khởi nghiệp tiềm năng; đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn, cố vấn chuyên sâu, giúp người trẻ hình thành tư duy kinh doanh bài bản, bền vững.

Bên cạnh đó, hội đóng vai trò cầu nối giữa các dự án khởi nghiệp với doanh nghiệp hội viên, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội; khuyến khích doanh nghiệp trẻ đi trước tham gia đầu tư, dẫn dắt và truyền cảm hứng. Thông qua những việc làm cụ thể, chúng tôi hướng tới từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với lợi thế địa phương và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, để người trẻ có thể khởi nghiệp và làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

PV: Dấu ấn của cộng đồng DN trẻ xứ Thanh không chỉ thể hiện trên thương trường mà còn ở các hoạt động an sinh xã hội. Trên chặng đường phát triển mới, truyền thống tốt đẹp này sẽ tiếp tục được kế thừa và lan tỏa như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Có thể khẳng định, hoạt động an sinh xã hội đã và đang trở thành một nét đẹp, một dấu ấn riêng của cộng đồng DN trẻ xứ Thanh. Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế, khẳng định vị thế trên thương trường, các hội viên luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm với cộng đồng, với sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa truyền thống tốt đẹp ấy. Các chương trình an sinh xã hội sẽ được triển khai theo hướng thiết thực, bền vững, gắn với thế mạnh của doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của xã hội, để mỗi hoạt động sẻ chia thực sự mang lại giá trị lâu dài.

Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội trong từng hội viên; để sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, DN trẻ xứ Thanh luôn song hành với sự phát triển hài hòa, phồn vinh và thịnh vượng của quê hương, đất nước.

