Phê duyệt danh sách xã khu vực I, II, III, xã vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND, ngày 21/1/2026 về việc phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.389 thôn.

Thôn miền núi: 1.238 thôn.

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.462 thôn.

Thôn đặc biệt khó khăn: 653 thôn/1.462 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 78 xã.

Xã miền núi: 74 xã.

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 78 xã.

Xã khu vực I: 04 xã/78 xã dân tộc thiểu số và miền núi.

Xã khu vực II: 17 xã/78 xã dân tộc thiểu số và miền núi.

Xã khu vực III: 57 xã/78 xã dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Quyết định này, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ.

Sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành quyết định công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên phạm vi cả nước, Sở Dân tộc và Tôn giáo tham mưu cho UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 đã được công bố để xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

UBND các xã, phường phổ biến rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với kết quả phân định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem danh sách chi tiết tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)