Tổng thống Trump cảnh báo Canada về ảnh hưởng từ Trung Quốc nếu không hợp tác với Mỹ

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhắm vào chính phủ Canada sau khi quốc gia này từ chối tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” (Vòm Vàng) dự kiến đặt tại Greenland. Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể gây tác động tiêu cực đến chủ quyền của Canada nếu chính quyền Ottawa không tăng cường hợp tác với Washington.

Kế hoạch Vòm Vàng kêu gọi thiết lập một lá chắn tên lửa phía trên Bắc Mỹ, với vị trí chiến lược của Greenland là chìa khóa để phát hiện sớm và đánh chặn các mối đe dọa . Ảnh: Bussiness today

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/01 (giờ Mỹ), ông Trump bày tỏ sự không hài lòng trước việc Ottawa phản đối hệ thống mà ông cho là “sẽ bảo vệ cả Canada”. Tổng thống Mỹ cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Mark Carney đang ưu tiên các thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh hơn là an ninh khu vực do Mỹ dẫn dắt.

Ông Trump viết."Canada phản đối việc xây dựng Vòm Vàng trên Greenland, mặc dù hệ thống này sẽ bảo vệ chính họ. Thay vào đó, họ chọn làm ăn với Trung Quốc - quốc gia sẽ 'nuốt chửng' họ chỉ trong vòng một năm đầu tiên!"

Ông Trump khẳng định hệ thống Vòm Vàng được phát triển dựa trên mô hình Iron Dome của Israel, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cả Bắc Mỹ, đồng thời là công cụ chiến lược để đối trọng với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

Căng thẳng gia tăng sau phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump tiếp tục bảo vệ sáng kiến “Golden Dome”, cho rằng Ottawa đang hưởng lợi từ sự bảo vệ an ninh của Mỹ. Ông cũng chỉ trích Thủ tướng Canada Mark Carney, nói rằng Canada cần thể hiện sự “biết ơn” nhiều hơn đối với Washington.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: Thewalrus

Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh quyền tự chủ của Canada và phản đối các hình thức “cưỡng ép” từ các cường quốc, một thông điệp được cho là ám chỉ áp lực của Washington trong việc yêu cầu Canada ủng hộ kế hoạch kiểm soát Greenland của Mỹ.

Dự án “Vòm Vàng” là trọng tâm trong chiến lược phòng thủ quốc gia năm 2026 của ông Trump, được mô tả là một lá chắn tên lửa đa tầng sử dụng các cảm biến và tên lửa đánh chặn hiện đại để đối phó với các mối đe dọa ở khu vực Bắc Cực.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Canada và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ vào tuần trước, trong đó Canada đồng ý giảm thuế đối với xe điện (EV) của Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh gỡ bỏ các rào cản đối với nông sản Canada.

Hiện tại, chính phủ Canada vẫn khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền và duy trì các mối quan hệ kinh tế độc lập, đồng thời kêu gọi các quốc gia tầm trung đoàn kết để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of india, News On Air, Businesstoday