Rộng mở đường về quê Thanh...

Trên hành trình vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, Thanh Hóa đã và đang huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các khu kinh tế động lực, liên kết vùng, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội, rộng cửa đón dòng vốn đầu tư, mở hướng tới tương lai giàu đẹp.

Nhà thầu thi công DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A đi Cảng Nghi Sơn.

Từ cây cầu nối đôi bờ sông Mã....

Trong dịp tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án (DA) đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân (xã Cẩm Vân), nhiều người dân phấn khởi chia sẻ: Cầu Cẩm Vân được xây dựng là niềm mong mỏi, mơ ước của người dân nơi đây từ bao đời nay nên khi chứng kiến lễ thông xe kỹ thuật DA mà lòng vui khó tả. Có cầu, việc đi lại của bà con sẽ thuận tiện hơn, không còn cảnh cầu phao tròng trành trên sông nước hay thấp thỏm lụy đò mỗi mùa nước lũ. Trước đây các cháu học sinh đi học rất vất vả, nhiều cháu đi học mùa mưa lũ phải ở trọ. Cầu Cẩm Vân nối liền hai vùng đất đôi bờ sông Mã, rút ngắn khoảng cách thông thương hàng hóa, các ngành nghề phát triển, mức sống của người dân sẽ được nâng cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực...

Dự án cầu Cẩm Vân đi qua 2 xã Cẩm Vân và xã Cẩm Tân, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 1.018m, trong đó phần cầu dài 612m, gồm 19 nhịp cầu và đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, thiết bị chiếu sáng theo quy định.

Cầu Cẩm Vân hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ mang lại niềm vui, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân các xã Cẩm Vân, Cẩm Tân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, thông suốt, mở ra cơ hội phát triển mới, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và sớm hình thành các khu công nghiệp trong vùng.

... Đến khu kinh tế ven biển trọng điểm kết nối muôn phương

Là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước với vị trí địa lý chiến lược vô cùng quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, của tỉnh về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, để tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội, rộng cửa đón “đại bàng” về làm tổ.

Chúng tôi đến thăm công trường thi công DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ (QL) 1A đi Cảng Nghi Sơn, trời giá rét nhưng trên khắp công trường, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn giữ tinh thần, khí thế. Mọi người đã và đang khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức làm việc “ 3 ca, 4 kíp”, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, công ty đã ưu tiên huy động nhân lực, vật tư, xe máy chuyên dùng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thành các phần việc được giao, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh” - anh Ngô Văn Thông - cán bộ kỹ thuật thi công, Công ty CP Xây dựng cầu Thanh Hóa chia sẻ.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKTNS và các Khu công nghiệp Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban khu vực) cho biết: Với việc KKTNS được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu để đưa Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế đầu tàu của tỉnh, từng bước đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A đi Cảng Nghi Sơn được đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối liên vùng trong khu vực, hình thành tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với QL1 và cao tốc Bắc - Nam. Ban khu vực đã tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà thầu để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt ban điều hành DA, nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đến trung tuần tháng 1/2026, các nhà thầu đã và đang tổ chức thi công đồng bộ trên phạm vi mặt bằng được nhận bàn giao. Đã thi công cơ bản hoàn thành nền và móng đường; các công trình trên tuyến, hệ thống cống thoát nước; thi công hoàn thành 5/7 cầu trên tuyến... đạt hơn 55% tổng khối lượng.

DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1 đi Cảng Nghi Sơn được khởi công tháng 2/2024, theo kế hoạch tháng 6/2027, hoàn thành thi công. DA gồm 2 tuyến đường, trong đó tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ QL1 đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,3km, qua các phường, xã thuộc thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống (cũ). Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến nút giao vào đường cao tốc Bắc - Nam có chiều dài 3km thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn (cũ).

DA đưa vào sử dụng kết nối liên vùng trong khu vực, hình thành tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với QL1 và cao tốc Bắc - Nam. Rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh với KKTNS, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường cao tốc Bắc - Nam, đường Nghi Sơn - Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với Cảng Hàng không Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn.

Phát triển hạ tầng giao thông mở ra không gian phát triển mới

Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là tăng cường kết nối các khu kinh tế động lực của tỉnh, thúc đẩy liên kết vùng. Công tác xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển được thực hiện đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, đi trước một bước. Các DA giao thông được ưu tiên bố trí vốn đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư lớn nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Giao thông đi trước mở đường - mở hướng tương lai, kết nối liên vùng, hiểu theo ý nghĩa lớn lao ấy sẽ thấy cả một không gian phát triển rộng lớn, kết nối liên vùng mà hạ tầng giao thông là huyết mạch. Sự hiện diện của con đường này sẽ là tiền đề để những con đường khác tiếp nối, mở ra. Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã thực hiện nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hơn 710km QL và đường tỉnh, kết nối các trung tâm kinh tế động lực, các vùng, miền và kết nối với các trục giao thông huyết mạch của cả nước, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Điển hình như: đường giao thông nối TP Sầm Sơn (cũ) với KKTNS; tuyến đường Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa (cũ) đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL1A; đường nối trung tâm TP Thanh Hóa với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi KKTNS; đường Vạn Thiện đi Bến En; đường nối QL1A và QL45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (cũ) đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (cũ)... Ngoài các DA hạ tầng giao thông đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành thi công các DA giao thông trọng điểm trên địa bàn như: đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, DA đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A đi Cảng Nghi Sơn...

Những đại lộ thênh thang, những con đường kết nối được mở ra khai phá tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, điều đó được minh chứng sinh động, cụ thể bằng những con số, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng mà Thanh Hóa đạt được trong năm 2025.

Với sứ mệnh “đi trước mở đường”, phát triển hạ tầng giao thông là mở ra con đường vươn tới tương lai... Đường về quê Thanh ngày càng thông thoáng, rộng mở!

