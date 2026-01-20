Anh em sinh đôi cùng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán

Hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), cùng xuất sắc giành giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 . Đây được xem là một trong những thành tích hiếm gặp của giáo dục mũi nhọn xứ Thanh.

Thật hiếm có cặp sinh đôi nào lại có sự “đồng điệu” đáng kinh ngạc như Kỳ và Khánh trên hành trình học tập: Học chung lớp từ bậc mầm non, cùng nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học và cùng không ngừng bứt phá. Từ những năm đầu cắp sách tới trường, cả hai luôn là học sinh chăm ngoan, học tập xuất sắc, đặc biệt nổi trội ở tư duy logic và khả năng chinh phục các bài toán khó.

Trở thành học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, dưới sự dìu dắt tận tâm của thầy giáo Bùi Văn Bình, năng lực của hai em ngày càng được mài giũa và phát huy rõ nét.

Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh (ngoài cùng bên trái và bên phải ảnh) cùng thầy giáo chủ nhiệm Bùi Văn Bình và các thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán.

Ngay từ năm lớp 10, Lê Phúc Khánh đã giành giải Nhì tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; lên lớp 11, tiếp tục đoạt giải Nhì Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc. Trong khi đó, Lê Vĩnh Kỳ đoạt giải Ba ở cả hai kỳ thi này trong năm lớp 11 và xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia - bước đệm quan trọng cho cú bứt phá ngoạn mục ở năm học này.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, hai anh em đã cùng ghi tên mình ở vị trí cao nhất, mang về 2 giải Nhất cho đội tuyển Toán của xứ Thanh. Với thành tích nổi bật này, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh là 2 trong số 11 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được lựa chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 3/2026.

Thành tích ấn tượng của hai anh em sinh đôi không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, mà còn góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của giáo dục Thanh Hóa. Tại kỳ thi năm nay, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế trong top đầu cả nước với 86/90 học sinh dự thi đoạt giải, tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, gồm 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh chụp ảnh cùng bố mẹ.

Câu chuyện của hai anh em song sinh Kỳ - Khánh là minh chứng sinh động cho niềm đam mê, sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đồng hành và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của thế hệ trẻ hôm nay.

Cẩm Tú