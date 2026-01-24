Ấn Độ - Chủ tịch BRICS 2026 và thách thức “Nước Mỹ trên hết”

Năm 2026, Ấn Độ sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), đồng thời là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra vào cuối năm nay. Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm và mang tính bước ngoặt của chính trị toàn cầu, việc Ấn Độ dẫn dắt BRICS trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm nay vừa là thách thức, vừa là cơ hội.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 do Ấn Độ đăng cai với chủ đề “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững”.

Nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS năm 2026 của Ấn Độ hướng tới việc tái định hình BRICS với chủ đề “Xây dựng khả năng chống chịu và đổi mới vì hợp tác và phát triển bền vững”. Ấn Độ sẽ kế thừa và phát huy chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2023, với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và tinh thần “nhân loại là trên hết”. Đồng thời, Ấn Độ sẽ nỗ lực xây dựng đồng thuận nhằm phản đối các hành động đơn phương hóa và “vũ khí hóa” thương mại, công nghệ cũng như các khoáng sản chiến lược.

Thách thức lớn nhất đối với BRICS hiện nay đến từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn coi BRICS là một mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ. Ông Trump đã công khai xác định BRICS là “một cuộc tấn công nhằm vào đồng USD”, thậm chí đe dọa áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia BRICS. Đối với Ấn Độ, nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS là cơ hội để thể hiện cam kết đối với thương mại dựa trên luật lệ và chủ nghĩa đa phương.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 vào năm 2026, một diễn biến có thể tác động gián tiếp tới nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS của Ấn Độ. Sau bốn kỳ Thượng đỉnh G20 liên tiếp do các quốc gia thuộc Nam bán cầu chủ trì, xuất hiện lo ngại rằng chương trình nghị sự của G20 có thể dịch chuyển khỏi các ưu tiên của Nam bán cầu, để quay trở lại trọng tâm “Nước Mỹ trên hết”. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện sự cạnh tranh về định hình chương trình nghị sự và xây dựng diễn ngôn giữa BRICS do Ấn Độ dẫn dắt và G20 do Mỹ đứng đầu. Thông qua vai trò lãnh đạo BRICS, Ấn Độ sẽ phải bảo đảm rằng chương trình nghị sự của Nam bán cầu không bị gạt ra bên lề.

Từ trái sang, hàng trước: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro vào ngày 6 tháng 7 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Thông qua nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ sẽ nỗ lực thiết lập hình mẫu về vai trò lãnh đạo mang tính chuẩn mực, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và đồng thuận, không theo đuổi lợi ích cục bộ hay tham vọng bá quyền, mà hướng tới lợi ích chung.

Thúy Hà

Nguồn: RT