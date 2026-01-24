Chiến lược quốc phòng 2026 của Mỹ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ, yêu cầu đồng minh tự lo an ninh

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố Chiến lược Quốc phòng năm 2026, xác định bảo vệ lãnh thổ và Tây Bán Cầu là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi các đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, trong bối cảnh Washington điều chỉnh chiến lược trước các thách thức an ninh toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) năm 2026 với những thay đổi sâu rộng trong các ưu tiên quốc phòng của Mỹ Ảnh: Yahoo

Chiến lược Quốc phòng Mỹ 2026, dài 34 trang, được công bố ngày 23/1, là văn kiện tiếp nối Chiến lược An ninh Quốc gia ban hành hồi tháng 11/2025. Tài liệu nêu rõ bốn mối đe dọa chính đối với Mỹ gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên.

Theo Lầu Năm Góc, chiến lược mới được triển khai dựa trên bốn trụ cột: bảo vệ lãnh thổ Mỹ; răn đe Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng sức mạnh thay vì đối đầu; tăng cường chia sẻ gánh nặng an ninh với các đồng minh và đối tác; và đẩy mạnh năng lực của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Liên quan đến Trung Quốc, chiến lược nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm Bắc Kinh không thể “thống trị” khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định Mỹ không theo đuổi đối đầu hay làm suy yếu Trung Quốc. Văn kiện cũng cho biết Washington hướng tới ổn định chiến lược và mở rộng kênh liên lạc quân sự với Bắc Kinh

Tại Đông Bắc Á, Lầu Năm Góc nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên ngày càng tinh vi, trong đó có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Chiến lược cho rằng Hàn Quốc đủ năng lực đảm nhận vai trò chính trong việc răn đe Triều Tiên, với sự hỗ trợ “thiết yếu nhưng hạn chế hơn” từ Mỹ.

Đối với châu Âu, chiến lược nhận định Nga sẽ vẫn là mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát, đồng thời cho rằng các đồng minh NATO đủ mạnh để gánh vác trách nhiệm chính trong phòng thủ thông thường. Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu để tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên gần lãnh thổ.

Washington, DC, Hoa Kỳ Ảnh: Anadolu agency

Chiến lược cũng nhấn mạnh vai trò của Tây Bán Cầu, khẳng định Mỹ sẵn sàng bảo vệ lợi ích tại khu vực này, trong đó có quyền tiếp cận các vị trí chiến lược như Greenland và Kênh đào Panama.

Giới chức Mỹ cho biết Chiến lược Quốc phòng 2026 phản ánh định hướng “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó Washington đặt lợi ích và an ninh quốc gia lên hàng đầu, đồng thời yêu cầu các đối tác chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu agency, Nikkei Asia, AP