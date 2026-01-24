Căng thẳng Iran chưa hạ nhiệt, nhiều hãng hàng không dừng bay tới Trung Đông

Căng thẳng liên quan tới Iran tiếp tục duy trì ở mức cao, bất chấp việc các cuộc biểu tình trong nước đã chấm dứt hơn một tuần qua. Trong những giờ gần đây, hàng loạt hãng hàng không phương Tây, bao gồm Air France, KLM, British Airways và Swiss Airlines, đã thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Israel và một số điểm đến tại Trung Đông vì lo ngại về tình hình an ninh.

Máy bay của hãng Air France đậu trên đường băng phủ tuyết tại sân bay Paris–Charles de Gaulle, ở Roissy-en-France, ngoại ô Paris (Pháp), ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 23/1 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang điều động một lực lượng hải quân lớn tiến về khu vực Vịnh, làm dấy lên thêm quan ngại trong khu vực. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Tehran, dù Iran đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao, giới chức nước này không cho rằng Mỹ sẽ tiến hành hành động quân sự ngay lập tức. Dẫu vậy, lo ngại về khả năng xảy ra diễn biến mới trong những tuần hoặc tháng tới vẫn hiện hữu.

Phát biểu tối cùng ngày, Tư lệnh lực lượng không gian – hàng không thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người phụ trách chương trình tên lửa của nước này, cho rằng Tổng thống Mỹ “đưa ra nhiều tuyên bố”, đồng thời khẳng định Iran sẽ có phản ứng nếu các đe dọa trở thành hiện thực. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này đang trong trạng thái sẵn sàng cao độ.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari, phát biểu tại một sự kiện ở Tehran (Iran),. Ảnh: AP.

Quan chức này cũng cho biết Iran ghi nhận tín hiệu từ phía Mỹ về khả năng nối lại đối thoại, song khẳng định Tehran sẽ không lặp lại những kinh nghiệm trước đây liên quan tới các cuộc đàm phán, ám chỉ tiến trình thương lượng về vấn đề hạt nhân hồi đầu năm.

Ngày 23/1, nhiều hãng hàng không quốc tế lớn đã đồng loạt hủy hàng chục chuyến bay tới Israel và các điểm đến tại vùng Vịnh trong, trong bối cảnh Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel vẫn đang tìm kiếm cơ hội tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực

Các hãng KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa và Swiss International Air Lines thông báo đình chỉ các chuyến bay tới Tel Aviv. Một số hãng cũng tạm ngừng khai thác các đường bay tới Dubai, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Quyết định hủy chuyến bắt đầu từ tối muộn ngày thứ Năm (giờ GMT) và dự kiến kéo dài đến hết cuối tuần, ảnh hưởng tới hành khách tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại Bắc Mỹ, Air Canada hủy bốn chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Israel trong ngày thứ Sáu, trong khi United Airlines cũng đình chỉ toàn bộ các dịch vụ bay tới quốc gia này. Việc nhiều hãng hàng không lớn cùng lúc đưa ra quyết định tương tự cho thấy các hãng đang phản ứng trước những đánh giá rủi ro an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực Trung Đông.

Thanh Hằng

Nguồn: France24.