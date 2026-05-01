Trung Quốc áp dụng thuế nhập khẩu 0% với 53 quốc gia châu Phi

Từ hôm nay, 1/5, Trung Quốc chính thức áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với nước này, ngoại trừ Eswatini.

Trung Quốc áp dụng thuế nhập khẩu 0% với 53 quốc gia châu Phi. Ảnh: The Star.

Chính sách mới là bước mở rộng chương trình ưu đãi thuế quan đã được Trung Quốc triển khai từ tháng 12/2024 đối với 33 quốc gia châu Phi kém phát triển. Theo đó, các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ và yêu cầu kiểm dịch sẽ được hưởng mức thuế suất 0% khi nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc mở rộng ưu đãi thuế quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa châu Phi tiếp cận thị trường Trung Quốc, qua đó góp phần giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh. Trước đây, một số mặt hàng như ca cao, trái cây và rượu vang phải chịu mức thuế từ 8% đến 22%.

Chính sách này cũng được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên. Việc giảm thuế có thể tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào châu Phi, hỗ trợ phát triển các hoạt động chế biến tại chỗ, từ đó nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm trước khi xuất khẩu.

Hiện nay, cơ cấu xuất khẩu của nhiều quốc gia châu Phi sang Trung Quốc vẫn chủ yếu là nguyên liệu thô như dầu mỏ và khoáng sản, trong khi hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang châu lục này có giá trị cao hơn.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tiếp tục tăng, song một số thách thức vẫn tồn tại, trong đó có hạn chế về cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất và logistics tại nhiều quốc gia châu Phi, ảnh hưởng tới khả năng tận dụng các ưu đãi thương mại.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi những năm gần đây tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: The Star.

Các nhà phân tích nhận định, lợi ích từ chính sách có thể tập trung ở những nền kinh tế có năng lực xuất khẩu tốt hơn, trong khi nhiều nước khác cần thêm thời gian để cải thiện năng lực cạnh tranh.

Về dài hạn, chính sách thuế 0% được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu của châu Phi, mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, kinh tế số và phát triển bền vững.

Thanh Giang

Nguồn: DW, Reuters.